تكنولوجيا: MediaTek تستعد للإعلان عن رقاقة معالج 5G منخفضة التكلفة في 7 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة MediaTek إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في 7 من مايو، الذي تعلن فيه عن إصدار جديد من رقاقات معالج 5G منخفضة التكلفة.

تستعد شركة MediaTek للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من رقاقات معالج 5G المتوسطة، والتي تأتي بعد إصدار الشركة الحالي Dimensity 800 المتوسط الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G وتأتي في الفئة المتوسطة، كما قدمت ميديا تيك كلاً من Dimensity 1000 و1000L التي تدعم الفئة الأعلى من الهواتف الذكية.

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وفي تسريبات جاءت عبر Digital Chat Station كشف عن رقاقة MT6853 المرتقبة من MediaTek، حيث تشير التسريبات إلى أن الرقاقة تستهدف الهواتف المتوسطة، إلا أن التسريبات لم تكشف عن العلامة التجارية التي تنطلق بها هذه الرقاقة، بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن ميديا تيك تقدم الإصدار القادم من الرقاقات بعنوان Dimensity 2000.

يذكر أن هاتف Redmi K30i ينطلق في الفئة المتوسطة بسعر 250 دولار مع ميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، بدعم من رقاقة معالج Dimensity 800، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Oppo A92s برقاقة معالج Dimensity 800 أو إصدار MediaTek القادم من رقاقات 5G من الفئة المتوسطة.

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