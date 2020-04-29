هواتف iPhone 12 Series ستُوفر سرعات مختلفة وفقًا للمنطقة

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تعلم أن تكنولوجيا 5G ليست كلها متساوية؟ لسوء الحظ بالنسبة للمستخدمين المحتملين لهواتف iPhone 12 Series، فيبدو أن الهواتف الخاصة بهم ستُقدم سرعات مختلفة وفقا لمنطقتهم مقارنة بمناطق أخرى حول العالم، أو على الأقل هذا ما يشير إليه تقرير جديد من موقع Cult Of Mac.

وفقًا للتقرير، يبدو أن شركة آبل تعتزم بيع طرازين مختلفين من هواتف iPhone 12 Series، واحد يدعم الطيف Sub-6GHz والآخر يدعم الطيف mmWave 5G، وفقا للمنطقة. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فتقنية 5G الحالية مُقسمة إلى Sub-6GHz و mmWave 5G. يمكن أن يوفر الطيف الأول سرعات تصل إلى 900 ميغابت في الثانية وتغطية أفضل والقدرة على إختراق الأشياء الصلبة، مثل الجدران.

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أما بخصوص الطيف mmWave 5G، فهو يوفر سرعة أكبر يمكن أن تصل من الناحية النظرية إلى 5 جيجابت في الثانية، ولكن ما يعيب هذا الطيف هو أنه يمتاز بتغطية أقصر ولا يملك قدرة كبيرة على إختراق الجدران والأشياء الصلبة الأخرى. تبنت البلدان وشركات الإتصالات المختلفة تقنيات مختلفة لشبكات الجيل الخامس 5G في الوقت الراهن، ويدعي التقرير أنه إعتمادًا على منطقتك وشركة الإتصالات التي تتعامل معها، ستحصل على iPhone إما بتقنية Sub-6GHz أو بتقنية mmWave 5G.

كلا التقنيتين ستكونا أسرع بشكل ملحوظ من تقنية LTE، ولكننا على يقين من أن هذا القرار في حالة إذا إتضح أنه صحيح سيكون مثيرًا للجدل، ولكن مرة أخرى يجب أن تشكر شركات الإتصالات أو تلقي باللوم عليها بسبب ذلك.