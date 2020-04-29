سامسونج تعمل على المعالج Exynos 992 من أجل تشكيلة Galaxy Note 20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير جديد قادم من مصدر مرموق إلى حد ما، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على تعمل شركة Samsung على مراجعة معالجها الرائد الحالي Exynos 990 حتى يتمكن من مُطابقة أداء المعالج Snapdragon 865 على نحو أفضل، وسيتم إستخدام الإصدار الجديد في سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series القادمة.

إذا سار كل شيء كما هو مُقرر، ستكشف شركة سامسونج عن سلسلة Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل، وسيكون Exynos 992 هو القلب النابض داخلها، ومن المحتمل أن يكون هذا الأخير هو النسخة المحسنة من المعالج Exynos 990 الحالي وسيستند على عملية التصنيع 6 نانومتر الجديدة من سامسونج.

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تقوم شركة سامسونج ببيع سلسلة هواتف Galaxy S20 Series المزودة بالمعالج Exynos 990 خارج كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين، وهذا ما جعل الشركة تواجه رد فعل عنيف من قبل المستخدمين عندما إتضح لهم أن هواتفهم الذكية تستهلك الطاقة أكثر من الطرازات المزودة بالمعالج Snapdragon 865.

على أي حال، سيحتوي المعالج Exynos 992 أيضًا على بنية مُحسنة، والتي ستُمكنه من تقديم أداء أفضل مقارنة مع المعالج Snapdragon 865، وإستهلاك طاقة أقل بكثير. وربما الوحدات التي سيتم بيعها في كوريا الجنوبية ستستخدم المعالج Exynos 9922 الجديد أيضًا.

السبب الآخر الذي من الممكن أن يكون دفع شركة سامسونج لتطوير المعالج Exynos 992 هو إمكانية أن تقوم شركة كوالكوم بإطلاق المعالج +Snapdragon 865، فشركة سامسونج في هذه الحالة ستكون مضطرة لتحسين المعالج Exynos 990 لكي لا تكون هناك فجوة كبيرة بين الطرازات المزودة بالمعالج Exynos والطرازات المزودة بالمعالج Snapdragon من سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series.