تكنولوجيا: آيسر تطرح أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب والمزودة بمعالجات الجيل العاشر من إنتل كور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آيسر عن طرح اثنين من أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة “بريداتور ترايتون 500″ و“آيسر نيترو 5″ المخصصة للألعاب. وإلى جانب التطورات الكبيرة من ناحية الأداء الحراري، تم تزويد الجهازين بأحدث معالجات الجيل العاشر من إنتل كور ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX SUPER وGTX GPUs التي تم إطلاقها مؤخراً.

وقال جيمس لين، المدير العام لأجهزة الحاسوب المحمولة في قسم منتجات وأعمال تقنية المعلومات لدى شركة آيسر: “بالإضافة إلى تزويد جهازي “بريداتور ترايتون 500″ و“آيسر نيترو 5″ بأحدث المعالجات وبطاقات معالجة الرسومات، فقد تم تزويدها بتحديثات مهمة هذا العام. والأهم من ذلك أنها مزودة بتقنية حرارية جديدة تحافظ على برودة الأجهزة ليستمتع محبو الألعاب بالأداء المعزز بأحدث تقنيات السيليكون“.

جهاز “بريداتور ترايتون 500”: أداء فائق يحافظ على البرودة

يتميز جهاز “بريداتور ترايتون 500” بأدائه الفائق بفضل معالج الجيل العاشر من إنتل كور i10 ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ أو 2070 SUPER بتصميم Max-Q، مما يمكّنه من مواجهة أصعب التحديات. وتعرض الشاشة بتصميمها الرائع والمزودة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS بمعدل تحديث 300 هرتز ومعدل استجابة 3 ملي ثانية بسرعة مضاعفة، الصورة بتفاصيل سلسة ورائعة وتتوافق بنسبة 100% مع طيف الألوان sRGB وتوفر زوايا رؤية عريضة.

وتم تزويد جهاز “بريداتور ترايتون 500” بوحدة تحكم لاسلكية Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i ووحدة تحكم إيثرنت E3100G ومركز التحكم 2.0، مما يضمن توفير السرعة الكبيرة للتطبيقات التي تتطلب ذلك. تأتي هذه المكونات فائقة الأداء ضمن هيكل رفيع مصنوع بالكامل من المعدن وتبلغ سماكته 17.9 ملليمتر (0.7 بوصة) ويتميز بوزنه الخفيف الذي يبلغ 2.1 كيلوغرام (4.63 ليبرا) وحوافه الرفيعة ويوفر إنتاجية مذهلة بفضل عمر البطارية المديد الذي يصل إلى 7.5 ساعات، مما يجعل من هذا الحاسوب المحمول خياراً مثالياً للمستخدمين المحترفين ومحبي الألعاب كذلك.

يتميز جهاز “آيسر بريداتور ترايتون 500” بتقنية Vortex Flow وهي عبارة عن تصميم جديد يضم ثلاث مراوح مصممة هندسياً بشكل مخصص ومثبتة بطريقة مثالية لتعمل معاً على زيادة تدفق الهواء مع تقليل الضجيج. كما تعزز تقنية CoolBoost™ الجهاز من خلال زيادة سرعة المروحة لتحسين الأداء. ويمكن للاعبين مراقبة درجة حرارة الجهاز وتعديل سرعة دوران المروحة من خلال واجهة المستخدم PredatorSense.

ويتميز نظام التبريد المبتكر بمروحة AeroBlade™ 3D من الجيل الرابع والمصنوعة بالكامل من المعدن والمصممة خصيصاً لزيادة تدفق الهواء وتقليل الضجيج. وتعزز الحواف المسننة والأجنحة الصغيرة والذيل من تدفق الهواء بنسبة 45%، بالإضافة إلى خمسة أنابيب حرارية توفر لجهاز “بريداتور ترايتون 500” 2020 أداءً أفضل من ناحية التبريد بنسبة 33% مقارنة بنسخة عام 2019.

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جهاز”آيسرنيترو 5″

تم تزويد جهاز “آيسر نيترو 5” بمعالج الجيل العاشر من إنتل كور i10 والذي يوفر سرعة تبلغ 5 جيجا هرتز ويمكن اختيار واحدة من وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 2060 أو GeForce GTX 1650Ti أو 1650 GPUs الأحدث. كما تم تزويد الجهاز بقرصي تخزين “إس إس دي” بتقنية M.2 PCle ومحرك أقراص1 سعة 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية “دي دي آر 4” سعة 32 جيجابايت مع فتحات “دي آي إم إم” قابلة للترقية من قبل المستخدم. ويتميز الجهاز بشاشة عالية الدقة قياس 15٫6 بوصة مدعومة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز أو 120 هرتز1 وزمن استجابة 3 ملي ثانية وتتيح تشغيل الألعاب بصورة خالية من الضبابية، مما يمنح تجربة ألعاب تنبض بالحياة على هذه الشاشة التي تتميز بمساحة لونية NTSC تبلغ 72% ودرجة سطوع2 300 “نت”.

كما تزويد الجهاز بالعديد من الحلول الحرارية المبتكرة لزيادة كفاءة التبريد إلى الحد الأقصى حتى أثناء تشغيل البرامج الضخمة. ويتميز الجهاز بنظام تبريد بمروحة مزدوجة ويتعزز بفضل منافذ سحب وإخراج الهواء الموجودة في موقع مثالي وفتحات الحرارة الأربع، مما يحسّن من قدرة الجهاز على التخلص من الحرارة بنسبة 25% مقارنة مع نسخة عام 2019.

كما تم دعم نظام التبريد بتقنية CoolBoost™ والتي تتيح زيادة سرعة المروحة بنسبة 10% وتبريد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 9%. أما الجديد في الجهاز لهذا العام فهو بطاقة “إنتل واي فاي 6” AX201 (802.11ax) وبطاقة “كيلر إيثرنت” E2600 والتي تعزز من استقرار الشبكة وأدائها وتمكّن اللاعبين من الاستفادة من هذه التحسينات الحرارية.

أسعار الأجهزة وتوفرها

سيتوفر الحاسوب المحمول “بريداتور ترايتون 500” المخصص للألعاب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر مايو، بأسعار تبدأ من 1899 يورو.

سيتوفر الحاسوب المحمول “آيسر نيترو 5” المخصص للألعاب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر مايو، بأسعار تبدأ من 899 يورو.

يُشار إلى أن مواصفات الأجهزة وأسعارها ومدى توافرها تتباين حسب المنطقة. لمعرفة مدى توافر المنتجات، ومواصفاتها وأسعارها في أسواق محددة، يرجى التواصل مع أقرب فرع أو وكيل لآيسر عبر الموقع www.acer.com.

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