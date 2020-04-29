بالفيديو جرائم الابتزاز الالكتروني ظاهرة تتسع دون رادع يحد منها

ضعف الاجراءات القانونية التي تحد من الجريمة الالكترونية وغياب الرقابة في هذا المجال، زاد وبشكل مخيف من حالات الابتزاز الالكتروني التي يعمد بعض الشباب الى ممارستها لاسباب عديدة.
هذ الظاهرة التي اخذت مدياتها تجتاح مجتمعنا العراقي بشكل ملفت وبدات ملفاتها تظهر في اروقة المراكز والمحاكم ،دفعت المعنيين الى مطالبة البرلمان بتشريع قانون يحد من تلك الجرائم ، وتضافر الجهود من قبل وزارة الاتصالات والجهات المعنية .
اما المتورطون في قضايا الابتزاز الإلكتروني فتشير الدراسات الى ان غالبيتهم من فئة الشباب الذين يعانون اضطراباً سلوكياً وعدم استقرار اجتماعي، يدفعهم إلى ممارسات خفية تعوضهم عن حالة النقص التي يشعرون بها، سواء نقص المورد المادي بسبب البطالة اوانعدام الثقة بالنفس بسبب نقص التعليم ، يجعلهم صيداً سهلاً للعصابات التي تجند هؤلاء الافراد ، وتنجم اغلب الحالات نتيجة التخاصم الشخصي والسياسيي والعشائري فضلا عن العلاقات المشبوهة بين الأولاد والفتيات عن طريق مواقع السوشل ميديا.
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