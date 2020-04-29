شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل جديد بنظام macOS يتسبب في امتلاء مساحة MacBook بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا حدث أن قمت بنقل الصور من هاتفك الأيفون أو iPad إلى جهاز Mac، فقد يكون هذا هو السبب وراء امتلاء مساحة تخزين MacBook بسرعة، حيث تم مؤخرا العثور على خطأ جديد في تطبيق MacOS Image Capture من أبل والذي يتسبب في استحواذ صورك تقريبًا ضعف مساحة التخزين المطلوبة على Mac عند نقل الصور باستخدام التطبيق.

وفقًا لما نشرته مدونة NeoFinder، والذي نشر في تقرير موقع MacRumours، فإن الخطأ الجديد قادر على ملء مجلدات macOS بسرعة ببيانات فارغة، حيث جاء في التقرير: "إذا قمت بتوصيل جهاز أيفون أو iPad بجهاز Mac الخاص بك، واستخدمت Image Capture لنقل الصور التي التقطتها مع الجهاز إلى Mac، فلديك خيار تحويل صور HEIC التي تم التقاطها بواسطة iOS إلى ملفات JPG أكثر قياسية.

ويتطلب ذلك إلغاء تحديد خيار "Keep Originals" في إعدادات جهاز iOS هذا، حيث سيقوم برنامج أبل Image Capture بتحويل ملفات HEIF إلى تنسيق JPG من أجلك، عندما يتم نسخها إلى جهاز Mac الخاص بك، ولكن ما يفعله أيضًا هو إضافة 1.5 ميجابايت من البيانات الفارغة تمامًا إلى كل ملف صورة واحد ينشئه.

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وبالنظر إلى حقيقة اضافة 1.5 ميجابايت من البيانات الفارغة لكل صورة تنقلها باستخدام تطبيق Image Capture، فيمكن أن يتسبب هذا الخطأ بسهولة في فقدان جيجابايت من مساحة التخزين الثمينة على جهاز Mac الخاص بك دون أن تدرك ذلك حتى.

ومن المثير للاهتمام أن التقرير ادعى أن الخطأ "يحدث فقط عند نقل الصور من أجهزة أبل، وليس عند استيراد الصور من الكاميرات الرقمية باستخدام Image Capture،" لذلك، في المرة القادمة عندما ترغب في تغيير الصور، استخدم خيارات استيراد الصور بدلاً من نقلها.

وأضافت: "لقد أبلغنا شركة أبل بهذا الخطأ الجديد الذي كان موجودًا بالفعل في نظام macOS 10.14.6، وربما سيقومون بإصلاحه هذه المرة دون إضافة أخطاء جديدة إضافية في العملية".