شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تغلق خدمة الألعاب Wii U و3DS eShops بـ 42 دولة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الألعاب نينتندو عن إغلاق خدمة eShop الرقمية الخاصة بها على Nintendo 3DS وWii U في 42 دولة مختلفة، حيث تم الإعلان عن ذلك عبر صفحة الويب الرسمية لدعم Nintendo، وستقوم الشركة المصنعة لوحدة التحكم اليابانية بإغلاق الخدمة في البلدان في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فبالنسبة لأولئك الذين يشترون السلع الرقمية، يعد Nintendo eShop ضروريًا لاسترداد رموز المنتجات وشراء البرامج وتنزيل العناصر التي تم شراؤها مسبقًا.

وقالت الشركة في تغريدة لها: "سيتم إغلاق متجر Nintendo eShops المحدود هذا في 31 يوليو 2020 ولن يتمكن المستخدمين في المناطق المتأثرة من الوصول إليهم لاسترداد رمز التنزيل أو إعادة تنزيل البرنامج أو تحديث البرنامج، لذلك نشجع المستخدمين على اتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل قبل الإغلاق".

وفيما يلي قائمة بالبلدان المتأثرة:

أنجيلا ، أنتيجوا / باربودا ، الأرجنتين ، أروبا ، جزر البهاما ، بربادوس ، بليز ، برمودا ، بوليفيا ، جزر فيرجن البريطانية ، جزر كايمان ، شيلي ، كولومبيا ، كوستاريكا ، دومينيكا ، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور ، جيانا الفرنسية ، جرينادا ، جواديلوب، جواتيمالا ، جيانا، هايتي، هندوراس ، جامايكا ، مارتينيك ، مونتسيرات، جزر الأنتيل الهولندية، نيكاراجوا، بنما ، باراجواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا ، سانت فنسنت / جرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباجو، تركس و جزر كايكوس، جزر فيرجن الأمريكية، أوروجواي، فنزويلا، لكن لم تتأثر البرازيل والمكسيك بهذا الإغلاق.