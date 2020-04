شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تكشف رسمياً عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 Plus التي تدعم شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط، حيث كانت كوالكوم قد قدمت تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 للمرة الأولى خلال عام 2015 للهواتف الذكية التي تدعمها الشركة من الفئة المميزة أو المتوسطة، ثم قدمت الشركة كلاً من تقنية Quick Charge 4 في 2016 وQuick Charge 4 Plus في 2017، واليوم تعود كوالكوم لإطلاق تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 Plus.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد أكدت الشركة ان تقنية Quick Charge 3 Plus قادرة على شحن الهواتف بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط، حيث توفر تحسينات في الآداء بنسبة 35%، كما تتميز بمستوى أقل في درجة الحرارة 9 درجات مئوية مقارنة بالجيل السابق.

كما تستهدف تقنية Quick Charge 3 Plus أيضا دعم المستخدمين بتقنية الشحن السريع مع مستوى تسعير أقل، من جانب أخر تدعم التقنية كابلات USB A إلى USB C، كما تدعم الإكسسوارات التي تتوافق في العمل مع 20mV، أيضاً تتوافق تقنية الشحن الجديدة في العمل مع الأجهزة التي تدعم الأجيال السابقة من تقنية الشحن السريع.

فيما ينتظر أن تتوفر تقنية الشحن السريع الجديدة Quick Charge 3 Plus في البداية لكلاً من منصاتSnapdragon 765، وSnapdragon 765G، تليها منصات Snapdragon الجديدة للعام 2020