واتساب.. تحديث يسمح بإجراء مكالمة فيديو بين 8 أشخاص

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ومن أجل الحصول على الخاصية الجديدة، سيتطلب من جميع المستخدمين تحديث التطبيق، بحسب موقع “ذا فيرج”.

ولبدء المكالمة، سيقوم أحد المستخدمين بإجراء اتصال فيديو مع مجموعة واتساب أو إضافة المستخدمين يدويا بعد الاتصال بشخص على الأقل.

ونوهت شركة واتساب إلى أن مكالمات الفيديو في التحديث الأخير ستكون مشفرة.

وتحاول واتساب من خلال الخاصية الجديدة، اللحقاق بركب تطبيق “Google Duo”، الذي يسمح بإجراء مكالمة فيديو بين 12 شخصا.

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كما حدثت شركة آبل تطبيق FaceTime الخاص بها، ليسمح لـ 32 شخصا بإجراء مكالمة فيديو، بالإضافة إلى غرف فيسبوك وسكايب التي تتسع لنحو 50 شخصا.

ووفق ما ذكر موقع “إكسبريس” البريطاني، فإن التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات “زوم” و”فايس تايم” و”هاوس بارتي”.

وتلقى هذه التطبيقات رواجا كبيرا خلال هذه الفترة، مع بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وما يميز التطبيقات المذكورة سلفا أنها تسمح لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالدردشة بالصوت والصورة وبجودة عالية.