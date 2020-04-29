سامسونج تُجري محادثات مع BOE لإنتاج شاشات OLED من أجل هواتف Galaxy المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن سامسونج هي أكبر شركة مصنعة لشاشات OLED المصممة للهواتف الذكية في العالم، فمن الطبيعي أن تستخدم الشركة الكورية الجنوبية الشاشات الخاصة بها في هواتفها الذكية، ولكن يبدو أن هذا سيتغير في المستقبل، على الأقل وفقا للمحللين.
تجري شركة سامسونج محادثات مع شركة BOE لتزويدها بشاشات OLED التي ستستخدمها في هواتف Galaxy المستقبلية. ويُقال أن الشركة الكورية الجنوبية تبحث عن شاشة OLED مرنة بحجم 6.67 إنش لطراز واحد على الأقل ضمن تشكيلة Galaxy S21 Series القادمة في العام المقبل. ويُقال كذلك بأنه سيتم تزويد الهاتف Galaxy A91 بشاشة OLED من صنع شركة BOE تمتاز بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD.
يُعد هذا تحولاً مثيرًا للإهتمام إلى حد ما، حيث أن شركة BOE هي حاليًا أكبر مورد لشاشات LCD المصممة للهواتف الذكية في العالم، ولكنها تأتي في المرتبة الثالثة عندما يتعلق الأمر بشاشات OLED بعد كل من سامسونج و LG. يبدو أن توقعات فقدان شركة سامسونج لنحو 11 في المئة من حصتها في سوق شاشات OLED المصممة للهواتف الذكية في الربع الرابع من العام 2020 على وشك أن تتحقق حيث تبحث شركة آبل أيضًا عن بديل لشاشات OLED المصنعة من قبل شركة سامسونج وستطلب على الأرجح مساعدة BOE لإنتاج الشاشات الخاصة بتشكيلة iPhone 12 Series.
ربما تهدف شركة سامسونج إلى خفض التكاليف من خلال تبني شاشات OLED المصنعة من قبل شركة BOE في هواتفها الذكية المتوسطة والإقتصادية والإكتفاء بإستخدام شاشات OLED الخاصة بها في هواتفها الذكية الراقية، وأيضًا توفير الموارد لإستخدامها في شاشات OLED القابلة للطي من الآن فصاعدًا.
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