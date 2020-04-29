شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DJI تكشف عن طائرتها بدون طيار Mavic Air 2 .. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة DJI عن أحدث إصداراتها من الطائرات بدون طيار drone التي تحمل اسم Mavic Air 2، والتى تأتى مزودة بكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل، ودعم تسجيل فيديو Hyperlapse 8K، كما تتوفر بسعر 799 دولار، بالإضافة إلى مستشعر CMOS بحجم 1/2 بوصة ودقة 48 ميجا بيكسل.

وتمتلك الطائرة فتحة عدسات f/2.8، لإنتاج صور ثابتة بدقة 12 ميجا بيكسل، مع تقنية دمج البيكسل للحصول على أعلى جودة، كما تتميز العدسات بزوايا عرض 84 درجة، وتدعم الكاميرا أكثر من نمط في الصور الثابتة وتسجيل الفيديو.

كذلك يمكن الكاميرا تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K HDR عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 2.7K عند 60 إطار لكل ثانية، أو 2.7K HDR عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم أيضا تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل FHD عند 240 إطار لكل ثانية، أو تصوير بالحركة البطيئة بدقة 1080بيكسل FHD HDR عند 30 إطار لكل ثانية.

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كما أشار التقرير إلى أن الطائرة قادرة أيضا على تسجيل فيديو Hyperlapse 8K، بالإضافة إلى تنسيق (H.265(HEVC، كما تشمل أنماط التصوير كلاً من Single و Burst و SmartPhoto و HDR Panorama من بين أنماط أخرى.

وبحسب التقرير فيمكن لطائر DJI Mavic Air 2 أن تدعم التحليق لفترة 34 دقيقة، وقطع مسافة 18.5 كم، ويمكن للطائرة Mavic Air 2 إرسال مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل عند إرتفاع 10 كم عبر OcuSync 2.0، كما تأتي الطائرة ببعض المميزات FocusTrack التي تتضمن Active Track 3.0 وSpotlight 2.0، و Point of Interest 3.0.

وتوفر الكاميرا تسجيل فيديو سينمائي عبر QuickShots، كما تدعم الطائرة ميزة تجنب العوائق أثناء التحليق، وتضم نظام مساعد طيار متقدم APAS 3.0 الذي يدعم العودة للمنزل والهبوط الدقيق، أيضاً تضم الطائرة بطارية بقدرة 3500 mAh، وتتميز بوزن 570 جرام.

وتأتى طائرة DJI Mavic Air 2 بسعر 799 دولار، أو Fly More Combo بسعر 988 دولار، كما تتضمن وحدة تحكم عن بعد، وتتوفر حاليا في سوق الولايات المتحدة.