تكنولوجيا: تطوير منقار جديد لطائر البوقير باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد (صور)

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المنقار ثلاثى الأبعاد
تركيب منقار مطبوع ثلاثى الأبعاد
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، فإن خبراء الحياة البرية لم يحددوا كيفية إصابة كوكو، لكنهم يعتقدون أنها ربما تعرض لإطلاق النار أو هاجمه الصيادون في الغابة.
طائر البوقير
على الرغم من أن الأطباء البيطريين كانوا قادرين على تقديم الرعاية العاجلة للطائر، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على جزء منقاره المفقود من أجل إعادة ربطه، وكان من المستحيل على طائر كوكو أن يأكل بدون منقاره الطويل، فلجأوا لمسح جسده واستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء بدائل بلاستيكية.
طائر البوقير المصاب
وعمل الخبراء على ربط هذه الأطراف الصناعية، بما تبقى من المنقار السفلي للطائر بغراء صلب اصطناعي فائق القوة، وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها في مركز إعادة التأهيل في 26 أبريل أن كوكو يتجه الآن بسعادة إلى قطع من الفاكهة والبذور باستخدام منقارها الجديد.
قال كانوكوان تارويونونت، أحد الأطباء البيطريين الذين عالجوا كوكو: "استخدمنا تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لعمل منقار بديل للطائر، لكن النموذج الأول انكسر بعد نصف ساعة فقط من الاستخدام، فصنعنا نموذجًا ثانيًا لتركيبه في مكانه".
ويواصل عمال الحياة البرية الآن مراقبة تقدم كوكو، حيث يمكن أن يفسد المنقار الجديد مرة أخرى بسبب مدى قوته في تناول طعامه.
يبحث الفريق أيضًا في طباعة منقار آخر باستخدام مواد مختلفة لضمان حصول الطائر على أفضل منقار صناعى، ولكن سيكون من الصعب معالجة إصابة جناح كوكو مما سيجعل الطيران صعب بالنسبة له.
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