مستويات جديدة من الإبداع مع Mavic Air 2 من DJI

أعلنت DJI الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطائرات المسيّرة المدنية وتكنولوجيا التصوير الجوي، عن دخول حقبة جديدة من الابتكار والإبداع في التصوير الجوي بإطلاق الطائرة المسيّرة الجديدة Mavic Air 2 التي تجمع بين التصوير الجوي عالي الجودة، والأداء التلقائي المتقدم والتقنيات الذكية والآمنة في أفضل طائرة مسيّرة مبتكرة على الإطلاق.

صُممت الطائرة الجديدة Mavic Air 2 لتوفير تجربة سهلة وبسيطة وممتعة وآمنة تمكن المستخدم من التقاط محتوى فريد وعالي الجودة من الجو وتوفر إمكانيات وقدرات رائعة، كل ذلك في طائرة مُسيّرة صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام تتميز بخصائص فريدة ودقة تصل إلى 8K. يوفر مستشعر الكاميرا الأكبر حجماً مقاس 1/2 بوصة صوراً ومقاطع فيديو عالية الدقة لمحتوى أوضح بينما ستجعل وضعيات الطيران المبرمجة المتقدمة والمزايا الذكية وتقنيات التصوير عملية التقاط المحتوى الاحترافي أمراً بسيطاً وسهلاً للغاية. ويمكن للطيارين الآن البقاء في الجوّ لفترة أطول مع زيادة المدة القصوى للرحلات والتقاط صور شديدة الدقة مع قدرات ذاتية مُطورة بالكامل، إلى جانب الارتقاء بجودة محتواهم باستخدام ميزات التحرير عبر التطبيق.

قال روچر لو، رئيس DJI: “تعد طائرة Mavic Air 2 إنجازاً جديداً مهماً بالنسبة لنا لأنها تؤكد أن الطائرة المسيرة الأذكى من طائرات DJI المخصصة للمستهلكين ليست بالضرورة هي تلك الأكبر حجماً. وعلى الرغم من أن طائرة Mavic Air 2 تمتاز بجميع الوظائف والخصائص المميزة لمجموعة الطائرات المسيرة Mavic، إلا أننا هذه المرة قدمنا تصوراً جديداً للتصميم وعملية التطوير. وكان هدفنا تصميم طائرة مسيرة تقدم أفضل تجربة شاملة حتى للطيارين المبتدئين والأقل خبرة في هذا المجال. ونتطلع إلى تعزيز مستويات الإبداع من خلال طائراتنا المسيرة وتوفير تجربة ممتعة ولكنها في الوقت نفسه مفيدة وهادفة يمكن الاستفادة منها حتى في هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة”.

قدرات تصوير قوية لجميع المبدعين ومطوري المحتوى:

تعيد الطائرة المسيرة الجديدة Mavic Air 2 تعريف تجربة التقاط المحتوى عالي الجودة من خلال ابتكار طائرة مسيرة محمولة قابلة للطي، وبصرف النظر عن مستوى مهارة الطيار، فإن ميزات وتقنيات Mavic Air 2 تستهوي جميع المبدعين ومطوري المحتوى. والجدير بالذكر أن الطائرة الجديدة هي أول طائرة مسيرة في سلسلة Mavic تقدم فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية و120 ميجابت في الثانية.

كما يمكن للمستخدمين تسجيل محتوى فريد باستخدام الفيديو بتقنية HDR والحركة البطيئة 4X Slow Motion بدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطاراً في الثانية أو 8X Slow Motion بدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطاراً في الثانية. ويمكن للطيارين التقاط صور بدقة 12 ميجابكسل أو اختيار ميزة جديدة بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط صور بتفاصيل مذهلة، ويدعم الكاميرا الحامل الثلاثي المحاور المتحرك للحد من الاهتزاز وتوفير لقطات انسيابية وثابتة حتى في السيناريوهات غير المتوقعة.

تعتمد طائرة Mavic Air 2 بشكل كامل على مستشعر Quad Bayer الكبير الحجم بمقاس ½ بوصة، لتغدو الأداة المثالية للارتقاء بالإبداع نحو مستويات متقدمة من خلال مجموعة متنوعة من وضعيات التصوير. وتلتقط وضعية SmartPhoto المضافة حديثاً صوراً بدقة 12 ميجابكسل باستخدام ميزة تحليل المشهد المتطورة والتعلم العميق للاختيار التلقائي بين ثلاث خيارات للصور التي تلتقطها الكاميرا.

صور HDR: تلتقط طائرة Mavic Air 2 تلقائياً 7 لقطات مختلفة وتقوم بدمجها معاً للخروج بصورة تفاعلية وديناميكية للغاية.

تقنية Hyperlight: تم تصميم هذه التقنية لسيناريوهات الإضاءة المنخفضة، لالتقاط صور متعددة ودمجها للخروج بصورة واضحة مع تشويش أقل والذي قد نشهده عادة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وضعية التعرف على المشهد Scene Recognition : عند التصوير في هذه الوضعية، يمكن لطائرة Mavic Air 2 التعرف على 5 فئات بما في ذلك غروب الشمس والسماء الزرقاء والعشب والثلج والأشجار وبالتالي تقوم بتحسين الإعدادات لتعزيز خصائص الصورة من خلال إبراز أعلى درجة من الألوان والتفاصيل والتدرجات.

أداء طيران لا يضاهى:

تعيد طائرة Mavic Air 2 بناء أساسيات رحلات الطائرات المسيرة لتفتح الآفاق لمزيد من الاستكشاف لجميع هواة ومحبي تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وعلى الرغم من خفة وزنها الذي يساوي وزن زجاجة الماء الصغيرة، 570 جراماً فقط، إلا أن طائرة Mavic Air 2 تتميز بمحركات جديدة ووحدات تحكم إلكترونية جديدة وتكنولوجيا بطارية محسنة وتصميم ديناميكي هوائي لتوفير أقصى مدة طيران تصل إلى 34 دقيقة متواصلة.

تم تطوير تقنية النقل OcuSync 2.0 الخاصة بشركة DJI لتقديم نقل فيديو موثوق وعالي الدقة من الطائرة المسيرة على مسافة قصوى تبلغ 10 كيلومتر، وتدعم هذه التقنية نطاقات التردد 2.4 جيجاهرتز و5.8 جيجاهرتز وتستخدم ميزة التبديل التلقائي للتنقل بين النطاقين بحسب قوة الإشارة، بينما تمنع تقنية مكافحة التداخلات الإشارات غير المرغوب فيها للحفاظ على تغذية فيديو واضحة ودقيقة.

وضع معيار جديد لسلامة الطائرات المسيرة:

تم تزويد الطائرة المُسيّرة Mavic Air 2 بميزات أمان جديدة وغير مسبوقة للمساعدة في تعزيز سلامة تجربة الطيران قدر الإمكان. وتقوم مستشعرات العوائق الموجودة في مقدمة وخلفية الطائرة المسيرة بتحذير الطيارين عندما تصبح قريبة جداً من عقبة ما ويمكن أيضاً ضبطها لإيقاف الطائرة ومنعها من الاقتراب لتجنب الاصطدام.

أما المستشعرات الإضافية والأضواء في الجزء السفلي من طائرة Mavic Air 2 فتدعم العديد من الوظائف بما في ذلك الهبوط السلس والتلقائي حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. كما أن الطائرة الجديدة مزودة بنظام GEO الخاص بالشركة للتحوّط الجغرافي والذي يساعد في إبعاد الطائرة عن المواقع الأكثر عرضة للخطر مثل المطارات المزدحمة.

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يقدم نظام مساعد الطيار المتقدم Advanced Pilot Assistance System (APAS) 3.0 مستويات متقدمة من الطيران المُسيّر لطائرات DJI، فعندما يقوم المستخدمون بتفعيل نظام APAS 3.0، وعند دخول عقبات في مسار الطائرة المسيرة، ستقوم طائرة Mavic Air 2 بوضع مسار جديد حول العقبة أو تحتها أو فوقها لتجنب التصادم، مما يمنح الطيارين ثقة أكبر للطيران في حالات أكثر تعقيداً مع التركيز على التقاط صور مثالية، وباستخدام الخرائط ثلاثية الأبعاد، تساعد النسخة المطورة في عمليات انتقال سلسة والمزيد من الحركات الانسيابية حول الأشياء حتى في البيئات شديدة التعقيد.

استناداً إلى رؤية تعزيز السلامة الرائدة من DJI 10-point Elevating Safety، والتي تم نشرها العام الماضي، تعد طائرة Mavic Air 2 أيضاً أول طائرة مسيرة مخصصة للمستهلكين من DJI مزودة بتقنية AirSense، التي توفر مستويات مطورة من الأمان وذلك من خلال تحذير الطيارين من الطائرات الأخرى التي تحلق على مقربة من الطائرة.

ترتكز AirSense على تكنولوجيا الطيران المعروفة باسم ADS-B لتلقي إشارات من الطائرات والمروحيات المجاورة ثم تعرض موقعها على شاشة التحكم لدى الطيار. ومع اقتراب هذه الطائرات من الطائرة المسيرة، ستحذر AirSense الطيّار بالرسائل والأصوات والاهتزازات، مما يرفع مستوى الحذر والانتباه لدى الطيار ويساعده على تحريك الطائرة المسيرة بأمان وإبعادها عن مسار هذه الطائرات.

قال بريندان شولمان، نائب رئيس DJI للسياسات والشؤون القانونية: “تلتزم DJI بتعزيز سلامة الطائرات المُسيّرة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتشكل طائرة Mavic Air 2 نموذجاً جديداً لحلول الأمان الرائدة في تشغيل الطائرات المسيرة. وقد حرصنا على تزويد منتجاتنا الجديدة بتقنية ADS-B لتكون طائرة Mavic Air 2 أكبر عملية نشر فردية في العالم لتقنية جهاز استقبال ADS-B مما يحقق تطلعاتنا ويرسخ مكانتنا المتميزة على مستوى الصناعة في جهود السلامة الطوعية”.

ميزات ذكية قوية:

تقدم طائرة Mavic Air 2 ميزات ذكية مطورة تتيح للمستخدمين تسجيل الصور ومقاطع الفيديو المميزة لمشاركتها مع العالم بسرعة وسهولة فائقة. وتعد تقنية FocusTrack ميزة التتبع الأكثر تقدماً في طائرات DJI المسيرة وتقدم ثلاثة وضعيات مختلفة للتصوير:

وضعية ActiveTrack 3.0: يستخدم الإصدار الثالث من وضعية ActiveTrack تقنية تحديد مواقع متطورة وخوارزميات جديدة لمسار الطيران للارتقاء بعملية تتبع الهدف وتجنب العوائق، إلى جانب القدرة على إعادة رصد الهدف سريعاً إذا تحرك مؤقتاً خلف شيء ما.

وضعية Point of Interest 3.0: تعمل الوضعية المحدثة على تحسين التعرف على السطح لتتبع الأهداف ديناميكياً بشكل أفضل.

وضعية Spotlight 2.0: هذه الوضعية موجودة في الطائرات المسيرة الاحترافية من DJI وتقوم تقنية Spotlight بتأمين الهدف واحتجازه في الإطار بينما يتمتع المستخدم بحرية تحريك الطائرة.

وتوفر ميزة Hyperlapse روعة خاصية timelapse أو التصوير المتقطع لكن مع عنصر إضافي يتمثل بالحركة الفعلية للطائرة المسيرة. وللمرة الأولى، يمكن التصوير بميزة Hyperlapse بأقصى دقة ممكنة تبلغ 8K بينما يمكن للطيارين اختيار أربعة أوضاع للطيران تشمل Free movement و Circle و CourseLock و WayPoints.

يمكن للطيارين أيضاً الاختيار من بين العديد من مناورات الطيران المبرمجة مسبقاً والمعروفة باسم QuickShots وتستخدم حامل متحرك ثلاثي المحاور إلى جانب تثبيت الصورة الإلكتروني لجودة فيديو لا نظير لها. ما عليك سوى الضغط على الوضع الذي ترغب فيه وستعمل Mavic Mini تلقائياً على إنشاء محتوى سينمائي مذهل. ويمكن للطيارين اختيار Rocket أو Circle أو Dronie أو Helix أو Boomerang أو Asteroid.

تطبيق بسيط وتحرير سهل مع العديد من الملحقات:

تضيف النسخة المحدثة من تطبيق DJI Fly وظائف وخصائص متطورة لطائرة Mavic Air 2 مع الاحتفاظ بميزة سهولة الاستخدام والبحث السلس في التطبيق.

وتساعد المقاطع التعليمية الجديدة المستخدمين على التعرف على وظائف الطائرة الكثيرة والبدء بالتحليق في الجو بسرعة لالتقاط لقطات وصور رائعة. وتأتي طائرة Mavic Air 2 مع مجموعة من الملحقات الإضافية العملية بما في ذلك حقيبة الكتف ومجموعة فلاتر الطائرات ND وواقي المراوح والحقيبة الواقية وحامل الجهاز اللوحي لوحدة التحكم وغطاء الشاشة.

السعر والتوافر:

من المتوقع أن تكون طائرة DJI Mavic Air 2 متاحةً في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر مايو، وستتوفر ضمن خيارين للشراء: الباقة العادية والتي تتضمن Mavic Air 2 وبطارية واحدة ووحدة تحكم عن بعد وجميع الأسلاك والكابلات المطلوبة بسعر 2,999 درهم إماراتي، أو خيار Fly More الذي يشمل جميع محتويات الباقة العادية مع حقيبة وفلاتر ND ومحطة للشحن و3 بطاريات بسعر 3,759 درهم إماراتي. يمكن الشراء من خلال الطلب عبر أدفانسد ميديا: https://www.amt.tv/