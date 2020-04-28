شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يعرب عن قلقه الشديد من موجة ثانية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت عن قلقه الشديد بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، ففي مقابلة مع برنامج Ezra Klein Show بـ Vox ، قال جيتس: "ما لم يكونوا متدرجين للغاية فى إعادة فتح المدن ويختارون الأشياء التي نعرف أنها لا ترفع معدل الإصابة، فعندئذ سيكون لديك هذا التغاير حيث ستكون الحياة بأجزاء من الولايات المتحدة جيدة جدا، بينما ستصبح أجزاء أخرى في حالة سيئة للغاية".

وأوضح جيتس أيضًا إن الاختبار - على الأقل في الولايات المتحدة - كان أقل بكثير من المستوى الذي يجب أن يكون عليه إذا كانت البلاد تخطط لإعادة فتح المنشآت، إذ قال: "يمكن لبعض الأشخاص الوصول إلى الاختبار بدون أعراض، وبعض الأشخاص الذين يعانون من الأعراض لا يمكنهم الوصول إلى الاختبار".

وأكد جيتس فى حواره مع Vox أن نسبة كبيرة من الاختبار ليست مفيدة، إذ قال: "إنه شبه فاسد بمعنى أنه إذا كانت لديك علاقة وثيقة مع طبيبك في المستشفى، فسوف تدخل إلى جهاز PCR بغض النظر عن ظروفك، وإذا لم يكن لديك هذا النوع من الاتصال، حتى إذا كنت عاملاً في الرعاية الصحية، يمكنك الحصول على اختبارات مرة أخرى بعد خمسة أيام. "

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وكتب جيتس مؤخرًا في مدونته عن مجالات التركيز الرئيسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الابتكار العالمي باعتباره المفتاح للحد من الضرر، إذ قال بمدونته: "يتضمن هذا ابتكارات في الاختبارات والعلاجات واللقاحات وسياسات للحد من الانتشار مع تقليل الضرر الذي يلحق بالاقتصاديات والرفاهية، فخلال الحرب العالمية الثانية، ساعدت كمية مذهلة من الابتكار، بما في ذلك الرادار والطوربيدات الموثوقة وكسر الشفرات، على إنهاء الحرب بشكل أسرع، وسيكون هذا هو الحال مع الوباء.".

وأوضح جيتس أن هناك خمس فئات تحتاج إلى التركيز، والتي تشمل العلاجات واللقاحات والاختبار وتتبع الاتصال وسياسات الانفتاح، إذ قال جيتس: "بدون بعض التقدم في كل من هذه المجالات، لا يمكننا العودة إلى العمل كالمعتاد أو إيقاف الفيروس".