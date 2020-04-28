شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ جديد بمتجر Google Play يستمر فى عرض التحديثات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مستخدمو أندرويد خطأً جديدًا، حيث يطالب متجر Google Play المستخدمين بتنزيل تحديثات أندرويد التي قاموا بتثبيتها بالفعل، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، ووفقًا للتقرير، يرى المستخدمون الذين يتوجهون إلى قسم "تطبيقاتي وألعابي" في متجر Google Play تحديثات متاحة للعديد من التطبيقات، بما في ذلك بعض التطبيقات المملوكة لشركة جوجل مثل Wear OS وGmail ومستندات Google وجداول البيانات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإذا قارنت الإصدار المدرج في قائمة Google Play بصفحة معلومات تطبيق جهازك قبل التنزيل، فستلاحظ أنها متطابقة، وقال التقرير إن البعض من هذه التحديثات موجود من الأسبوع الماضي، في حين أن البعض الآخر يبلغ من العمر أشهر.

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وبمجرد أن يضغط المستخدمون على التحديث، سيرى أن بعض التطبيقات تذهب في المرحلة المعلقة، في حين أن البعض الآخر سريع جدًا في التثبيت، وبمجرد تثبيت التطبيقات، ستظهر ضمن قائمة "تم تحديثها مؤخرًا" وبعد "تحديث" أحد التطبيقات، فلن تظهر في قائمة الانتظار.

لكن بمجرد إغلاق المستخدمين لمتجر Google Play، ستؤدي قائمة تعدد المهام إلى اختفاء بعض هذه التحديثات وستظهر تحديثات جديدة، وحتى الآن، لا يبدو أن هناك أي حل لهذه المشكلة، ولعل هذا هو الخطأ الثاني الذي ظهر على متجر Google Play هذا الشهر.

ففي الأسبوع الماضي، ظهر خطأ كان يخفي صورًا ورموزًا للتطبيقات من صفحة القائمة، وقد أبلغ العديد من الأشخاص عن اختفاء هذه الصورة في منتدى مساعدة Google Play و Reddit، فيما نشر أحد مستخدمي Reddit TrissTheGreat لقطة شاشة لمتجر Play تظهر بوضوح أن متجر تطبيقات أندرويد لا يقوم بتحميل الصور لبعض التطبيقات، ويدعي المستخدم أيضًا أنه يستخدم أحدث إصدار من متجر Play، فيما أفاد مستخدم آخر أنهم يواجهون مشاكل مماثلة في قسم أفلام Google Play ، حتى أن بعضهم يقولون إن المشكلة استمرت حتى بعد إعادة تشغيل الجهاز ومسح بيانات التطبيق وذاكرة التخزين المؤقت لمتجر Play.