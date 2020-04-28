شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوقف خدمة التغريد عبر SMS بالعديد من البلدان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع المدونات الصغيرة تويتر إغلاق الخدمة التي مكنت المستخدمين فى السابق من التغريد عبر الرسائل القصيرة، حيث قررت الشركة القيام بذلك بسبب بعض المخاوف الأمنية، وقد تم تعطيل التغريدة عبر ميزة الرسائل القصيرة في جميع البلدان التي تعتمد على هذه الميزة باستثناء "عدد قليل من البلدان".

وبحسب موقع TOI الهندى، فلن يؤدي إيقاف هذه الميزة إلى إحداث فرق كبير حيث يصل معظم المستخدمين إلى تويتر عبر موقع الويب والتطبيقات، وقال تويتر في بيان رسمي: "نريد الاستمرار في مساعدة الناس على الحفاظ على حساباتهم آمنة، ولقد رأينا نقاط ضعف مع الرسائل القصيرة، مثل تلك التي شاركناها في سبتمبر 2019، لقد أوقفنا تويتر عبر خدمة الرسائل القصيرة، باستثناء عدد قليل من البلدان".

وأضاف البيان:" إذا كنت تستخدم تويتر عبر الرسائل القصيرة، نوصي بتسجيل الدخول على twitter.com أو تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا للاستمتاع بتجربة Twitter الكاملة، سيظل بإمكان الجميع الوصول إلى رسائل SMS المهمة المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حساباتهم وإدارتها ".

ويمثل التغيير إلى حد كبير نهاية عصر بالنسبة لتويتر، إذ عندما جرى إطلاق الخدمة في الأساس كانت مبنية حول الرسائل النصية القصيرة، وصمم الحد الأصلي المكون من 140 محرفًا وفقًا لأحجام الرسائل النصية القصيرة، وكان عليك إرسال واستقبال التغريدات الجديدة بالكامل عبر الرسائل النصية القصيرة، وفي العام الماضي.

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وعطلت المنصة القدرة على كتابة التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة في شهر سبتمبر الماضي بسبب مشاكل أمنية، حيث تمكن القراصنة من الوصول إلى رقم هاتف الرئيس التنفيذي للشركة، جاك دورسي، وتمكنوا من استخدام ميزة الرسائل النصية القصيرة للتغريد من حسابهم الرسمي.

وبالرغم من أن هذا الأمر لن يشكل مشكلة كبيرة لمستخدمي تويتر الذين يصلون إلى الخدمة عبر التطبيق أو موقع الويب، لكن هناك العديد من الشكاوى من بعض الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون الرسائل النصية القصيرة لقراءة التغريدات، وخاصةً في المناطق النامية، حيث لا يتوفر الوصول إلى البيانات والشبكات بسهولة.

وعطلت تويتر على الفور إمكانية إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة للجميع باستثناء عدد قليل ومحدود من الأسواق، ويقال إن هذا التحديث الجديد يهدف إلى مساعدة الأشخاص في الحفاظ على حساباتهم آمنة، وذلك وفقًا لمتحدث باسم تويتر.

ويعد من غير الواضح ماهية المخاطر عند تلقي التغريدات، بدلاً من إرسالها، لكن تويتر كانت مهتمة بإنهاء هذه الميزة، وذلك لأنها لن تتمكن من عرض الإعلانات للأشخاص الذين يتلقون التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة.