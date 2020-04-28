شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن ثغرة فى أنظمة ويندوز تهدد أهم متصفحات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبير فى أمن المعلومات، جيمس فورشو، من ثغرة برمجية فى أحد إصدارات أنظمة ويندوز، تؤثر على عمل أهم متصفحات الإنترنت، وأشار الخبير إلى أن ثغرة أمنية اكتشفت فى نسخة Windows 10 1903 التى أطلقت العام الفائت، تسببت بمشكلات فى عمل بعض أهم متصفحات الإنترنت عند مستخدمى أنظمة ويندوز، ومن ضمنها متصفح Google Chrome، وهددت أمن أنظمة ويندوز ذاتها.

وأشار الخبير إلى أن الثغرة المذكورة والتى سببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل أثرت على ما يسمى بأنظمة الحماية فى متصفح Google Chrome، والتى تعتبر ضرورية لتوفير بيئة آمنة لتصفح الإنترنت، حسب روسيا اليوم.

وأوضح فورشو أن أنظمة الحماية فى Chromium تعتبر من بين أفضل الأنظمة، لكن كل نظام توجد فيه نقاط ضعف، وتغير سلوك نظام الحماية لايعتمد على مطوريه فقط، بل على البرمجيات التى يتعامل معها هذا النظام أيضا.

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وقال الخبير: "أعتقد أن شخصا ما فى مايكروسوفت قد رأى الثغرة المذكورة وقرر إصلاحها، وفى أبريل 2020 أصدرت مايكروسوفت تحديث CVE-2020-0981 الذى عالج مشكلاتها".

وقد ظهرت أيضا مشاكل بتحديث لنظام Windows 10، والتى اشتكى منها عدد من المستخدمين، إذ أكد تقرير جديد على أن الإصدار KB4541335 يجلب مزيد من العيوب الواضحة في النظام، ورغم إطلاق مايكروسوفت أكثر من تصحيح لمعالجة العيوب والمشاكل التي تم رصدها في التحديثات السابقة، إلا التصحيحات والإصدارات الجديدة تكشف أيضاً عن مزيد من المشاكل التي تؤثر على المستخدمين بشكل أكبر.

وبحسب موقع gizchina الأمريكى فقد أطلقت مايكروسوفت الإصدار KB4541335 من نظام تشغيل Windows 10 يوم 24 مارس الماضي، والذي جاء كتحديث اختياري للمستخدمين، إلا أنه أدى إلى حدوث مزيد من المشاكل في النظام.