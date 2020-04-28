شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن خطة فيس بوك لمساعدة المستخدمين على الربح من "اللايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيسمح فيس بوك للمستخدمين بتحصيل رسوم مقابل الوصول إلى البث المباشر "اللايف" الخاص بهم، في محاولة لمساعدة الصناعات المتضررة من تفشى فيروس كورونا ، حيث سيتمكنون من فرض رسوم على المشاهدين للوصول إلى البث الحى، كجزء من جهود الشركة لمساعدة الناس على الحصول على دخل أونلاين.



ميزة فيس بوك

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل التفاصيل هذه الميزة الجديدة على:

1 -ستكون الميزة الجديدة متاحة كخيار لأي مستخدم يقوم بإعداد بث مباشر، إذ يمكن للمستخدم اختيار إما إتاحة البث المباشر الخاص به مجانًا أو فرض رسوم للوصول.

2- الغرض من هذه الميزة هو مساعدة الأشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على الأحداث الحية أو العروض، بما في ذلك الموسيقيين والكوميديين والمدربين الشخصيين والمتحدثين وغيرهم.

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3 الأشخاص المهتمين باستخدام الفيديو الحى الخاص بهم لجمع الأموال للمؤسسات الخيرية بدلاً من التربح الشخصى، أضاف فيس بوك خيار زر التبرع، وذلك في الولايات المتحدة.

4 سيحول فيس بوك 100% من الأموال مباشرة إلى المنظمات غير الربحية ولن يأخذ أي نسبة مئوية من الأموال.

5 نفذ فيس بوك مجموعة مماثلة من ميزات الدفع في خدمة Facebook Gaming التي تم إطلاقها حديثًا، وهي منصة تدفق فيديو تركز على مشغلات ألعاب الفيديو.

وجدير بالذكر أنه قد أعلنت الشركة مؤخرًا أيضا عن مجموعة من خيارات الدردشة المرئية الجديدة، بما في ذلك غرف الدردشة المرئية العامة التي ستدعم ما يصل إلى 50 مستخدمًا.