شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق "تنبيها عالميا" من كويكبين يتجهان نحو الأرض فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل قائمة المشاكل المتزايدة للبشرية فى عام 2020، أعطت وكالة ناسا "تنبيها" عالميا لا يتعلق بكويكب واحد فقط، بل بكويكبين من المحتمل أن يشكلا خطرا باتجاههما نحو الأرض الشهر المقبل، حسب روسيا اليوم.

ومع انتشار أخبار حول اقتراب كويكب 1998 OR2 من الأرض إلى مسافة 6.3 مليون كم فى 29 أبريل، يمكن بالفعل التطلع إلى مراقبة كويكبين من فئة أبولو اللذين قد يشكلان خطرا محتملا فى الأسابيع المقبلة.

وتشير التقديرات التى تستند إلى مقدار الضوء الذى يعكسه الكويكب الأول PHA) 2009 XO)، إلى أنه يأتى (على الأرجح) بحجم ملعب كرة قدم، ويتحرك بسرعة 45720 كم/ساعة.

ويدور الجسم الصخرى حول الشمس كل 926 يوما، وهو من فئة أبولو للكويكبات التى تعبر مداراتها مدارات الأرض، وبالتالى تنبيه الخبراء المسؤولين عن الدفاع الكوكبى فى وكالة ناسا، حول أمر يدعو للقلق باستمرار.

ولحسن الحظ، من المقرر أن يمر 2009 XO قرب كوكبنا على مسافة زهاء 3.3 مليون كم فى 7 مايو – والتى ما تزال تعتبر "قريبة" وفقا لمعايير وكالة ناسا.

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ومن المقرر أن تقوم صخرة الفضاء بعشرات التحركات بالقرب من الأرض فى الـ 200 عام القادمة، أقربها سيحدث فى 7 مايو 2096، عندما ستصل إلى مسافة 1.5 مليون كم من الأرض.

وسيتبع 2009 XO الكويكب 136795 (1997 BQ) بعد أسبوعين، وهو ما يعادل ضعف حجم برج خليفة، أطول مبنى فى العالم.

ويعد هذا العملاق كويكبا من فئة أبولو أيضا، ويدور حول الشمس كل 844 يوما. وعند تحركه بسرعة كبيرة نسبيا تبلغ 42048 كم/ساعة، من المتوقع أن يمر قرب الأرض فى 21 مايو على مسافة 6.2 مليون كم.