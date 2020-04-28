شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عدد مستخدمى الإنترنت فى الصين يصل إلى 904 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد مستخدمى الإنترنت في الصين إلى 904 مليونًا بحلول مارس من هذا العام، بزيادة 75.08 مليون عن عام 2018، وذلك وفقًا لتقرير رسمي صدر اليوم الثلاثاء، وقال التقرير الصادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني (CINIC) إن انتشار الإنترنت في الصين وصل إلى 64.5 في المئة، بزيادة 4.9 نقطة مئوية عن نهاية عام 2018.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمع نمو اتصالات الإنترنت بأعداد كبيرة مما يسهل نمو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في البلاد، تشرف الصين على المحتوى وتسيطر عليه من خلال جدار الحماية الضخم، وفي حين يتم حظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية مثل Twitter و Facebook و Google في البلاد، تمارس الصين أيضًا إشرافًا أكبر على منصات وسائط الإنترنت مثل Weibo ، التي تشبه Twitter ، للتحكم في المحتوى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير CINIC قوله إن عدد مستخدمي الإنترنت الذين يصلون إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في الصين زاد بنسبة 79.92 مليونًا من نهاية عام 2018 إلى 897 مليونًا في مارس 2020 ، وهو ما يمثل 99.3 في المئة من إجمالي العدد.

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وحتى مارس، بلغ حجم مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية في البلاد 255 مليونًا أو 28.2 في المئة من إجمالي مستخدمي الإنترنت، بزيادة 33.08 مليونًا عن نهاية عام 2018 ، في حين زاد عدد مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية بنسبة 42 مليونًا من النهاية عام 2018 إلى 649 مليونًا ، وهو ما يمثل 71.8 في المائة من الإجمالي ، وفقًا للتقرير.

وأضاف التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت الصينيين الذين يصلون إلى الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والتلفزيونات والأجهزة اللوحية بلغت 42.7٪ و 35.1٪ و 32٪ و 29٪ بحلول مارس على التوالي.