شاهد.. شاب يصنع سيارة بمحرك من الخشب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ونشرت مجلة “ووندر فول إنجينيرنغ” مقطع فيديو، يرصد تفاصيل السيارة، التي تم تصنيعها في 300 ساعة على مدى 6 أشهر.

ورغم المجهود الكبير الذي بذله في صناعة السيارة، إلا أن الهدف من تصميمها وتصنيعها لم يكن استخدامها عمليا، وإنما رغبة ذلك الشاب في ابتكار تصميم لسيارة من نوع خاص.

Advertisements

ويظهر الفيديو كيف استطاع الشاب تصميم السيارة بمحرك وتروس وناقل حركة كل من الخشب، غضافة إلى محرك خشبي.

وتستطيع تلك السيارة أن تعمل بكفاءة عالية خلال الحركة التي تعتمد على الدفع الخلفي، كما يستعرض مصممها قدرة تلك السيارة على تغيير سرعتها، وإيقافها باستخدام كوابح خشبية.