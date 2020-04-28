شاهد.. شاب يصنع سيارة بمحرك من الخشب

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ونشرت مجلة “ووندر فول إنجينيرنغ” مقطع فيديو، يرصد تفاصيل السيارة، التي تم تصنيعها في 300 ساعة على مدى 6 أشهر.
ورغم المجهود الكبير الذي بذله في صناعة السيارة، إلا أن الهدف من تصميمها وتصنيعها لم يكن استخدامها عمليا، وإنما رغبة ذلك الشاب في ابتكار تصميم لسيارة من نوع خاص.
ويظهر الفيديو كيف استطاع الشاب تصميم السيارة بمحرك وتروس وناقل حركة كل من الخشب، غضافة إلى محرك خشبي.
وتستطيع تلك السيارة أن تعمل بكفاءة عالية خلال الحركة التي تعتمد على الدفع الخلفي، كما يستعرض مصممها قدرة تلك السيارة على تغيير سرعتها، وإيقافها باستخدام كوابح خشبية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.