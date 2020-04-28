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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أول الصور المسربة لساعة Realme الذكية المرتقبة، مع تفاصيل حول مواصفات الساعة والمميزات التي تنطلق بها خلال الفترة القادمة.
بعد أن قدمت Realme أول سماعة لاسلكية للشركة Realme Buds Air، تستعد الآن لإطلاق ساعتها الذكية Realme، ولقد أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن الساعة الذكية تأتي بشاشة LCD بتصميم مربع، وبحجم 1.4 إنش، ودقة عرض 320 في 320 بيكسل.
وتضم ساعة Realme الذكية بطارية بقدرة 160 mAh، لدعم عمر شحن يصل إلى 7 أيام، كما تضم الساعة الذكية مستشعر لرصد ضربات القلب، وتنطلق قريباً بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، إلا أن ميزة GPS تغيب عن الساعة الذكية، بينما تدعم الإتصال عبر البلوتوث 5.0.
ومن المقرر أيضاً أن تدعم ساعة Realme الذكية تقدير نسبة الأكسجين في الدم، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية لن تعمل بنظام تشغيل Wear OS، كما يحاكي تصميم الساعة الذكية بشكل عام Amazfit GTS، وتضم الساعة الذكية زر لدعم المستخدم في تنفيذ العمليات.
من جانب أخر تدعم ساعة Realme الذكية المميزات الرئيسية مثل تعقب المستخدم في الأنشطة الرياضية المختلفة مثل السباحة، الركض، والسير، كرة القدم، وكرة السلة، والتنس، اليوغا، من بين أنشطة أخرى، كما ستدعم الساعة المستخدم في التحكم في تشغيل الموسيقى، مع عرض لحالة الطقس، والتوقيت، وإشعارات الهاتف.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات ساعة Realme الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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