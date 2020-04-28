تكنولوجيا: جوجل تجلب نمط الإضاءة المنخفضة في تحديث جديد لتطبيق Google Meet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البحث تحديث جديد لتطبيق Google Meet تقدم من خلاله نمط خاص للإضاءة المنخفضة، لدعم المستخدمين في مكالمات الفيديو.

يتوفر الآن على منصتي الأندوريد وiOS تحديث جديد لتطبيق Google Meet يأتي لدعم المستخدمين عند إنخفاض إضاءة النهار الطبيعية بنمط إفتراضي خاص بالإضاءة المنخفضة.

قدم نمط الإضاءة المنخفضة في السابق في تطبيق Google Duo، واليوم تقدم جوجل هذا النمط لمستخدمي الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في تطبيق Google Meet، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين الحصول على ظروف جيدة للإضاءة أثناء مكالمات الفيديو، والذي يتم تنشيطه خلال 5 ثواني.

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من جانب أخر يأتي تحديث Google Meet بتغييرات في ديناميكية الفيديو، حيث يمكن إيقاف ميزة نمط الإضاءة المنخفضة في حالة تحسن ظروف الإضاءة أثناء المكالمات.

ولقد أكدت جوجل على أن الميزة الجديدة تأتي بآداء متفاوت بين الأجهزة المختلفة، نظراً لإختلاف آداء وقوة المعالج من هاتف إلى أخر، ومن المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة لجميع مستخدمي G Suite اليوم، كما يبدأ مستخدمي منصة iOS في تلقي الميزة الجديدة، بينما تتوفر لمستخدمي منصة الأندوريد بشكل تدريجي، على أن تصل لجميع المستخدمين في 11 من مايو.

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