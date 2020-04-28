تكنولوجيا: NVIDIA تستحوذ على MELLANOX في صفقة بقيمة 7 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA بشكل رسمي اليوم عن إنهاء صفقة الإستحواذ على شركة Mellanox Technologies، حيث تم إنهاء الصفقة بقيمة 7 مليار دولار.

عرفت شركة Mellanox Technologies بتطوير تقنيات الشبكات عالية الآداء، واليوم تسيطر NVIDIA على هذه التقنية من خلال عملية إستحواذ كانت قد بدأتها الشركة في 11 من مارس للعام 2019، واليوم إكتملت الصفقة لتدعم NVIDIA بآداء أعلى في إصدارات الشركة، مع خفض تكلفة الإنتاج، وإستخدام موارد الحوسبة بكفاءة أعلى.

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ويأتي إندماج كلاً من شركة NVIDIA و Mellanox Technologies بهدف جلب تقنية الشبكات عالية الآداء التي إشتهرت بها Mellanox إلى خبرة الحوسبة لدى شركة NVIDIA، لدعم عملاء الشركة في النهاية بأعلى آداء، حيث أشار Jensen Huang المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA على أن دمج Mellanox سيتيح للشركة الحصول على تقنية الذكاء الإصطناعي في الشبكات، ووحدات المعالجة والبرمجيات.

من جانب أخر أكد Eyal Waldman الرئيس التنفيذي لشركة Mellanox على أن الإندماج الجديد سيجلب الكثير من الفرص للإبتكار ودفع تقنية ومنتجات Mellanox في أسواق NVIDIA مع توفير حلول تقنية رائدة في منصات الحوسبة.

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