Xiaomi Mi 10 Youth سيصل للأسواق العالمية تحت إسم Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة كوالكوم عن تقنية الشحن السريع +Quick Charge 3، ذكرت الشركة الأمريكية كذلك أن Xiaomi Mi 10 Lite Zoom سيكون من بين أولى الهواتف الذكية المُزودة بهذه التكنولوجيا. وبطبيعة الحال، لم يتم الإعلان عن أي هاتف ذكي بهذا الإسم من قبل، ولكن من الواضح أن هذا هو الإسم الخاص بالنسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi يوم أمس.

الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite يتشارك نفس التصميم ومعظم المواصفات التقنية مع الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth، ولكن الإختلاف الكبير بينهما هو أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth الجديد حصل على كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار.

للتذكير، يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth الجديد شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تضم أسفلها مستشعر بصمات الأصابع وتدعم +HDR10، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 256GB.

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الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4160mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، ومع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12 الجديدة التي أعلنت عنها الشركة للتو.

الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيكون متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأزرق والبرتقالي والأبيض والأسود، وسيكلف المستهلكين إبتداءً من 300 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يصل إلى 400 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.