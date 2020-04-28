هاتف جديد من سامسونج مع كاميرا أمامية منبثقة يلوح في الآفق

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة سامسونج عازمة على مواصلة تعزيز سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة بالمزيد من الأعضاء لتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين، فقد قام المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks اليوم بنشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم هاتف متوسط جديد قادم من شركة سامسونج.
الشيء المميز في هذا الهاتف الجديد هو أنه سيضم كاميرا أمامية منبثقة على عكس الهواتف الأخرى للشركة التي تعتمد على القطع أو الثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصور كذلك أن هذا الهاتف سيضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهاتف سيفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm.
للآسف، هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن بشأن هذا الهاتف، ولكننا نتوقع أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع في حالة إذا لم تقرر شركة سامسونج الإعلان عنه بشكل رسمي في المستقبل القريب.
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