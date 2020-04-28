بعد ستة أشهر من التأخير، سماعات Google Pixel Buds 2 أصبحت متوفرة أخيرًا للشراء

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية Google Pixel Buds في اليوم 15 من شهر أكتوبر الماضي جنبًا إلى جنب مع الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. بعد مرور ستة أشهر تقريبًا، أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة هذه أخيرًا متاحة للشراء مقابل 179 دولار أمريكي مع العلم بأنها ستكون متوفرة باللون الأخضر والبرتقالي والأسود والأبيض.

للتذكير، تأتي هذه السماعات الجديدة من شركة جوجل مع نفس الميزات التي رأيناها في الجيل الأول من هذه السماعات، بما في ذلك ميزة الوصول الدائم إلى المساعد الرقمي Google Assistant، والترجمة الحية والتحكم في الأغاني، ولكن في حجم أصغر هذه المرة. ووفقا لشركة جوجل، فقد ذكرت أنها قامت بتصميم هذه السماعات لتتلائم مع معظم أشكال الأذان. هذه السماعات تأتي كذلك مع علبة ذات تصميم مختلف كليًا.

سماعات Google Pixel Buds الجديدة تجلب معها ميزة Adaptive Sound والتي تقوم بضبط مستوى الصوت ديناميكيا أثناء تنقلك عبر بيئات مختلفة. تم تعزيز تجربة المكالمات أيضًا في هذه السماعات الجديدة من خلال تضمين إثنين من الميكروفونات في كل سماعة أذن مما يُساعد على قمع الضوضاء الخارجية. حتى أن هناك مقياس تسارع صوتي يكتشف الكلام من خلال الإهتزازات في عظم الفك.

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وعدت شركة جوجل بزيادة نطاق البلوتوث مشيرة إلى أنه يمكن لهذه السماعات الإحتفاظ بالإتصال اللاسلكي مع الهاتف في مساحة بحجم ملعب لكرة القدم في الهواء الطلق مع العلم بأن هذه السماعات تعمل مع أي جهاز يستخدم البلوتوث 4.0 أو إصدار أعلى. ووفقا لشركة جوجل، فيُمكن لهذه السماعات الصمود لنحو 5 ساعات قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، ولكن تستطيع علبة الشحن تمديد عمر البطارية إلى 24 ساعة.