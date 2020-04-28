تقرير جديد ” يؤكد ” تأخير الإنتاج الضخم لتشكيلة iPhone 12 Series بنحو شهر كامل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن شركة آبل قررت تأجيل الإنتاج الضخم لتشكيلة iPhone 12 Series بنحو شهر تقريبًا. هذا يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 Series في وقت متأخر عن المعتاد، وربما في أواخر شهر أكتوبر.

يأتي هذا التقرير بعد أسبوع من صدور تقرير مماثل من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي جاء فيه أن شركة آبل تتطلع إلى تأخير الإنتاج الضخم لتشكيلة iPhone 12 Series لنحو شهر واحد، على الرغم من الإدعاءات السابقة التي تقول بأن عملية الإنتاج ستستمر كالمعتاد. ويضيف تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركة آبل خفضت تقديراتها للأشهر من يوليو إلى غاية نهاية هذا العام بنسبة 20 في المئة.

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iPhone 12 سيكون صاحب التغيير الأكبر منذ إطلاق iPhone X في العام 2017. هذا الهاتف الجديد سيجلب تصميمًا جديدًا مستوحى من iPad Pro مع إطار مسطح وحواف حادة، وسيكون متوفرًا بثلاثة أحجام مختلفة تشمل 5.4 إنش و6.7 إنش و6.1 إنش. وعلاوة على ذلك، فهو سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم كاميرا LiDAR التي رأيناها في iPad Pro، كما أنه سيضم المعالج Apple A14 الذي يستند على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر الجديدة من شركة TSMC.