تحديث جديد لسماعات Galaxy Buds يجلب معه بعض ميزات +Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بتحديث سماعات Galaxy Buds الأصلية لتزويدها ببعض الميزات الجديدة. هذه الميزات متاحة بالفعل في سماعات +Galaxy Buds الجديدة، والآن تم نقلها إلى الطراز القديم.

واحدة من أهم هذه الميزات هي Microsoft Swift Pair. تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة الإقتران بشكل كبير، وإذا كنت تستخدم الإصدار 1803 من نظام Windows 10 أو إصدار أعلى، فسوف يكون بإمكانك الإستفادة من جميع الميزات المتوفرة للأندرويد. يمكنك إستخدامها للمكالمات المتعلقة بالعمل والإستماع إلى الأغاني.

ميزة Ambient Sound شقت طريقها كذلك إلى سماعات Galaxy Buds الأصلية، وهي على عكس إلغاء الضوضاء تمامًا، فهي تسمح لسماعات Galaxy Buds بإلتقاط الصوت من حولك والسماح له بالمرور حتى تبقى على دراية بمحيطك دون خفض مستوى الصوت. قد يكون هذا مفيدًا جدًا لركاب الدراجات في المدن، على سبيل المثال.

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وأخيرًا وليس آخرًا، هذا التحديث يجلب معه كذلك تكاملاً عميقًا أكثر مع تطبيق Spotify. بإستخدام إيماءة النقر المطول، يمكنك تشغيل Spotify على هاتفك الذكي ومواصلة الإستماع من حيث توقفت. أنقر مع مواصلة الضغط مرة أخرى، وسوف يُعلمك تطبيق Spotify بالقوائم الموسيقية الموصى بها.