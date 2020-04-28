LG تكشف لنا عن معلومات إضافية حول الهاتف LG Velvet، وسيضم كاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG Velvet في اليوم السابع من شهر مايو المقبل على أمل إطلاقه في السوق الكوري الجنوبي على الأقل يوم 15 مايو. وحتى ذلك الحين، فقد قررت شركة LG ان تكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف بحيث أكدت لنا أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وشاشة كبيرة، وبطارية ضخمة. وعلاوة على ذلك، فقد نشرت الشركة كذلك مجموعة من الصور الرسمية لهذا الهاتف، وهي الصور التي تستعرض لنا الهاتف بكافة الألوان سيصل بها إلى السوق.

أكدت لنا شركة LG أن الهاتف LG Velvet سيضم شاشة بحجم 6.8 إنش تُطلق عليها الشركة إسم Cinema FullView علمًا أن هذه الشاشة ستضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف سيضم كذلك مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بالذكاء الإصطناعي لتوفير تجربة إستماع مميزة للمستخدمين.

الهاتف LG Velvet سيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وتجدر الإشارة إلى أن شركة LG قررت تزويد الهاتف LG Velvet بميزة ASMR والتي تستخدم إثنين من الميكروفونات العالية الدقة من أجل الحصول على تجربة صوتية نقية.

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الهاتف LG Velvet سيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وبطارية بسعة 4300mAh مدعومة بالعديد من الميزات والخوارزميات التي تعمل على كبح الهاتف عن إستهلاك قدر كبير من الطاقة أثناء إستخدام تكنولوجيا 5G. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف LG Velvet الجديد سيدعم كذلك LG Dual Screen و LG Stylus Pen، ولكن سيتم بيع كلا الملحقين بشكل منفصل.

سيتم بيع الهاتف LG Velvet في كوريا الجنوبية من قبل جميع شركات الإتصالات الكبرى في البلاد، ومن قبل بعض المتاجر المحلية. وللآسف، ليست لدينا حاليًا أي معلومات حول موعد وصول هذا الهاتف إلى الأسواق العالمية.