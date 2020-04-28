كوالكوم تُعلن عن +Quick Charge 3 من أجل الأجهزة المزودة بالمعالج Snapdragon 765

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة كوالكوم منذ فترة طويلة نسبيًا على تطوير تقنيات الشحن السريع لتتماشى مع المعالجات الخاصة بها، ولكن التقنية الأحدث من الشركة ليست بتلك التقنية التي ترغب في الحصول عليها. بدلاً من ذلك، فهي بدلاً من زيادة سرعة الشحن، قررت الشركة مع تقنية +Quick Charge 3 الجديدة تقليص سرعة الشحن لجعل هذه التقنية مصممة خصيصًا للهواتف المتوسطة.

بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بالمعالج Snapdragon 765، فسوف تكون تقنية +Quick Charge 3 قادرة على ملء 50 في المئة من بطاريتها في غضون 15 دقيقة فقط.

في بيان صحفي، كشفت شركة كوالكوم بأن الهدف من وراء إنشاء تقنية +Quick Charge 3 هو توفير حلول الشحن السريع للمزيد من الهواتف الذكية الإقتصادية. وبالمقارنة مع الأجيال السابقة، فسوف تكون التقنية الجديدة أسرع بنسبة 35 في المئة وباردة أكثر بنحو 9 درجات. هذا المعيار يعمل عبر USB-A To USB-C وسيعمل مع الملحقات التي تدعم الجهد القابل للتوسعة من Quick Charge 4.

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بفضل تصميم IC المُفرد الجديد، لن تحتاج الهواتف إلى الرقاقة المصممة للحماية من الجهد الزائد ( OVP ) أو مقاوم أو غيرها من المكونات الأخرى. تدعم تقنية +Quick Charge 3 الشحن السلكي واللاسلكي، وستعمل حتى عندما يتم إستخدامهما في آن واحد.