DJI تُعلن رسميًا عن طائرتها الأحدث بدون طيار DJI Mavic Air 2

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الطائرة بدون طيار DJI Mavic Air منذ أكثر من عامين. والآن، حان الوقت بالنسبة لشركة DJI لإطلاق الإصدار الثاني من هذه الطائرة بدون طيار، وهو الإصدار الذي تأكد الآن أنه يستعير بعض الأفكار من الهواتف الذكية، فالطائرة بدون طيار DJI Mavic Air 2 الجديدة من شركة DJI تضم مستشعر جديد بدقة 48 ميغابكسل يدعم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer.

هذا يعني أنه يمكن لهذا المستشعر الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل تصوير المشاهد بدقة 12 ميغابكسل مع الحفاظ على قدر كبير من التفاصيل. المستشعر نفسه يمتاز بحجم 1/2.0 إنش مما يعني أنه يُعتبر أكبر من ذلك المستخدم في طائرة DJI Mavic Air الحالية. في حين تحتفظ طائرة DJI Mavic Air 2 الجديدة بالقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K، فهي تستطيع بالإضافة إلى ذلك تصوير مشاهد Hyperlapes بدقة 8K. مجال الرؤية في الكاميرا الجديدة هو 84 درجة وفتحة العدسة يبلغ 2.8.

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تُعتبر DJI Mavic Air 2 أكبر وأثقل من الإصدار الحالي، فوزنها يرتفع من 430 جرام إلى 570 جرام، ولكنها حصلت على بطارية أكبر بسعة 3500mAh. ونتيجة لذلك، تم رفع وقت الطيران من 21 دقيقة إلى 34 دقيقة، ولكن السرعة القصوى ظلت كما هي من دون تغيير بحيث بقيت في حدود 68.4 كيلومتر في الساعة.

سيتم دعم OcuSync 2.0 مسبقًا، وهي ميزة تم إستقطابها من طائرة DJI Mavic Pro تعمل على إنشاء إتصال أكثر موثوقية في المسافات الطويلة وتُتيح إستخدام DJI Goggles. ويتم شحن هذه الطائرة بدون طيار مع وحدة تحكم جديدة تتيح المزيد من السلاسة والسهولة في التحكم للمستخدمين.

الطائرة الجديدة بدون طيار DJI Mavic Air 2 هي متوفرة الآن للشراء في الصين. وبالنسبة للمناطق الأخرى، فهي ستكون متاحة للطلب المسبق مع توقعات بالبدء بشحن الطلبات في منتصف شهر مايو. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرة ستكون متوفرة في حزمتين، واحدة عادية تضم الطائرة نفسها وبطارية واحدة وأداة التحكم وجميع الكابلات، والأخرى تضم الحزمة الثانية جميع العناصر المذكورة آنفًا وحقيبة الكتف، وفلاتر ND، وثلاث بطاريات. وبالنسبة للحزمة الأولى العادية، فهي تكلف 799$، في حين تكلف الحزمة الثانية 988$.