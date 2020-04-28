لم يجد لها تفسير.. «البنتاجون» يزيح الستار عن مقاطع فيديو لأجسام طائرة مجهولة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقاطع فيديو لأجسام طائرة غريبة تدور فوق القواعد العسكرية تم التقاطها من قبل طيارون تابعون للقوات البحرية.

وأفاد موقع "إنجادجيت التقني" بأن "البنتاجون" كشفت عن 3 مقاطع فيديو تظهر ظواهر جوية غير محددة تدور فوق القواعد العسكرية الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلامية أن تلك المقاطع نشرت في عام 2017، من دون تصريح رسمي، من قبل شركة متخصصة في دراسة المعلومات المتعلقة بالظواهر الجوية الغامضة.

وتظهر الفيديوهات أصوات الطيارين الذين التقطوا تلك الصور، حيث عبروا عن دهشتهم من سرعة تحرك الأجسم الغامضة.

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ويعد هذا الأمر مماثلاً لما حدث في عام 2017، عندما أخبر طيار في البحرية الأمريكية شبكة CNN أنه رأى جسمًا غريبًا يتحرك بسرعة، مثل كرة بينج بونج، ترتد عن الحائط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سو جوج، إن البنتاجون قرر نشر المقاطع، "من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة لدى الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي جرى تداولها حقيقية أم لا، أو إذا كان هناك المزيد من الفيديوهات أم لا".

وأضافت أنه بعد مراجعة شاملة، قررت الإدارة أن الإفراج عن تلك الفيديوهات غير المصنفة لا يكشف عن أي قدرات أو أنظمة حساسة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة في غارات المجال الجوي العسكري بظواهر جوية غير محددة.