Galaxy Buds تحصل على بعض ميزات Galaxy Buds Plus

أصدرت شركة سامسونج تحديثًا برمجيًا رئيسيًا لسماعات الرأس اللاسلكية (Galaxy Buds) يجلب معه بعض الميزات المفيدة التي كانت حصرية في السابق للسماعات الحديثة (Galaxy Buds Plus)، وكانت (Galaxy Buds) واحدة من أكثر سماعات الأذن اللاسلكية شعبية بالنسبة لمستخدمي أندرويد عندما تم إطلاقها في عام 2019.

وأصلحت (Galaxy Buds Plus) الصادرة في وقت سابق من هذا العام بعض مشكلات السماعات الأصلية (Galaxy Buds) عن طريق إضافة أجهزة وميزات إضافية، لكنها لا تزال تفتقر إلى ميزة إلغاء الضوضاء، كما أنها ليست مقاومة للعرق والماء مثل بعض منتجات منافسي سامسونج.

ويقول الإعلان: “تقدم سامسونج ميزات اتصال جديدة إلى (Galaxy Buds) من خلال تحديث برمجي متاح بدءًا من اليوم، وتسمح الميزات، التي كانت متوفرة سابقًا لسماعات (Galaxy Buds Plus)، لمستخدمي (Galaxy Buds) بالتحول إلى الشكل اللاسلكي بالكامل، والاستماع إلى الموسيقى بسهولة أكبر من أي وقت مضى – سواء كان المستخدم يركض أو يعمل أو يجلس في المنزل”.

الميزات الجديدة:

دعم Windows 10 Swift Pair:

يمكنك الآن إقران (Galaxy Buds) بأجهزة متعددة، مثل الهاتف المحمول وجهاز الحاسب، في وقت واحد، كما يضيف التحديث دعمًا لبروتوكول (Swift Pair) في نظام التشغيل ويندوز 10، الذي يجب أن يجعل اقتران سماعات الأذن مع جهاز الحاسب أسرع وأسهل باستخدام (Microsoft Swift Pair)، ويسمح بالاستفادة من جودة صوت السماعات في المهام المتعلقة بالعمل، مثل اجتماعات الفيديو عن بعد.

الصوت المحيط التلقائي:

أصبح بإمكان مستخدمي السماعة للمرة الأولى تجربة الصوت المحيط التلقائي، مما يعني أنه يمكن سماع أصوات العالم من حولك عبر سماعات الأذن باستخدام الميكروفونات الخارجية حتى إذا كان المستخدم يستمع إلى الموسيقى أو المحتوى الآخر، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الصوت المحيط الآن مع سماعة أذن واحدة فقط.

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ويشار إلى أن (Galaxy Buds) لا تلغي الضوضاء، لكن الوضع المحيط يعطي الأولوية للأصوات المهمة حتى لا يَفقد المستمعون الأصوات المهمة أثناء الاستماع إلى المحتوى الصوتي.

الوصول بضغطة واحدة إلى قائمة التشغيل الحديثة:

جلبت سامسونج شراكتها مع خدمة البث (سبوتيفاي) Spotify إلى (Galaxy Buds)، بحيث يمكن لمستخدمي سبوتيفاي الوصول إلى قائمة التشغيل التي تم تشغيلها حديثًا على (Galaxy Buds) من خلال ضغطة واحدة لبدء الاستماع إلى أي محتوى صوتي كانوا يستمعون إليه سابقًا.

ويؤدي النقر المستمر على (Galaxy Buds) إلى تشغيل قوائم التشغيل الموصى بها من سبوتيفاي؛ حتى يتمكن المستخدم من اكتشاف الموسيقى الجديدة بسهولة أكبر.