رياح مُثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس سادس أيام رمضان

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، سادس أيام رمضان، يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، ويسوده طقسًا معتدلًا في النهار شديد البرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، ورياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الأرصاد في بيان، إن السواحل الشمالية الغربية، ستشهد طقسًا لطيفًا في ساعات النهار، شديد البرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهبوب رياح معتدلة.

وأضافت الهيئة، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا في النهار شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية في الصباح، ورياح معتدلة، أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا لطيفا في الليل، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد مناطق شمال الصعيد طقسا معتدلا في النهار باردا في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، ورياح نشطة، أما في جنوب الصعيد فيكون الطقس حارًّا في ساعات النهار لطيفا في الليل، مع هبوب رياح نشطة مُثيرة للرمال والأتربة.

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا: العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة