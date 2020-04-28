تكنولوجيا: الآن سماعة Google Pixel Buds اللاسلكية تتوفر للبيع بسعر 179 دولار في متجر جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر الآن سماعة جوجل اللاسلكية Google Pixel Buds للبيع على متجر جوجل بسعر 179 دولار، كما أطلق مؤخراً التطبيق الخاص بالسماعة اللاسلكية على متجر جوجل بلاي.

كانت شركة جوجل قد أعلنت عن سماعة Google Pixel Buds اللاسلكية للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أن عملاق البحث أكدت خلال هذا الوقت على خططها لإطلاق السماعة اللاسلكية للبيع في 2020.

تأتي سماعة Google Pixel Buds اللاسلكية اليوم بحافظة بتصميم بيضاوي، مع ميزة الإقتران السريع بهواتف الأندوريد بفضل ميزة “Fast Pair”، حيث تقترن السماعة مباشرة بالجهاز عند فتح الحافظة إلى جانب الجهاز.

ولقد أكدت جوجل على أن سماعة Pixel اللاسلكية الجديدة ستدعم المستخدم بصوتيات واضحة ونقية في المكالمات الصوتية حتى مع وجود ضوضاء أو رياح في محيط السماعة، كما تأتي بميزة تكيف مستوى الصوتيات مع الضوضاء المحيطة بالمستخدم.

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وقد أشارت جوجل إلى إمكانية إستخدام السماعة اللاسلكية للترجمة في الوقت الفعلي، كما ستدعم المستخدم في إلقاء الأوامر الصوتية على مساعد جوجل الرقمي.

ومن المقرر أن تعمل جوجل على إضافة مميزات أكثر لسماعة Google Pixel Buds اللاسلكية في تحديثات قادمة، حيث تقدم جوجل لاحقاً ميزة “Find My Device” التي ستدعم المستخدم في العثور على موقع السماعة اللاسلكية.

يذكر أن جوجل تقدم سماعة Google Pixel Buds بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأبيض، البرتقالي، الأخضر، إلى جانب الأسود، إلا أن السماعة ستتوفر باللون الأبيض فقط في البداية، كما تتوفر الآن في متجر جوجل بسعر 179 دولار، على أن تتوفر في منافذ البيع في شهر مايو.

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