Vivo تتغلب على سامسونج لتُصبح ثاني أكبر مصنعة للهواتف الذكية في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت شركة Vivo ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في الهند في الربع الأول من هذا العام، فقد سجلت هذه الشركة الصينية زيادة بنسبة 50 في المئة على مستوى الشحنات. شحنت الشركة 6.7 ملين هاتف ذكي مما خول لها الإستحواذ على 20 في المئة من السوق. إنخفضت شحنات شركة سامسونج بنسبة 14 في المئة تقريبًا مقارنة مع الربع الأول من العام 2019 ليصبح المجموع 6.3 مليون هاتف ذكي.

لا تزال شركة Xiaomi هي المتسيدة لسوق الهواتف الذكية في الهند بعدما نجحت في شحن 10.3 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من هذا العام مما خول لها الحصول على حصة سوقية قدرها 30 في المئة. وبغض النظر عن شركة Xiaomi، فقد تمكنت شركة Realme من شحن 3.9 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 200 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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سجل السوق الهندي بصفة عامة زيادة بنسبة 11.5 في المئة على مستوى شحنات الهواتف الذكية، على الرغم من أن البلاد دخلت في إغلاق تام في الأسبوع الأخير من شهر مارس. تم شحن ما مجموعه 33.5 مليون هاتف ذكي في الأشهر من يناير حتى مارس، وهذا ما يمثل زيادة بأكثر من 3 ملايين وحدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

حققت شركة Vivo مبيعات عالية في الربع الأول من هذا العام بسبب توفيرها لمخزون كبير من الهواتف الذكية من أجل الدوري الهندي الممتاز، والذي تم تأجيله الآن. الآن تم إغلاق الكثير من مخازن شركة Vivo، وستعاني الشركة من أجل الحفاظ على الأداء بمجرد رفع الحظر.