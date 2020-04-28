سامسونج تُقلص طلباتها على مكونات الهواتف الذكية بنسبة 50% بسبب فيروس COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - من الواضح أن تفشي فيروس كورونا المستجد له تأثير كبير على قطاع الهواتف الذكية وأن جميع الشركات المصنعة تواجه تحديًا فيما يخص التنقل خلال هذه الأوقات الحرجة. ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على مواجهة هذه الأزمة عن طريق الحد من طلباتها للمكونات بمقدار النصف.

كان هناك تقرير أشار مؤخرًا إلى أن شركة سامسونج تصنع حاليًا حوالي 10 ملايين هاتف ذكي شهريًا فقط، وهذا ما يُمثل إنخفاضًا من 25 مليونًا هاتفًا ذكيًا، وأحدث الإدعاءات من قبل الأشخاص المطلعين على المسألة تتماشى مع الأخبار الحالية.

لكن إنخفاض طلباتها على المكونات بنسبة 50 في المئة هو مؤشر على أن الشركة لا تتوقع أن يرتد السوق في أي وقت قريب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنخفاض في الطلبات لمكونات الهواتف الذكية يؤثر على جميع الفئات، بدءًا من الهواتف الذكية الإقتصادية وصولاً إلى الهواتف الذكية الراقية.