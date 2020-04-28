شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة القادمة من متصفح Edge تحصل على مزايا جديدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة مايكروسوفت قريبا لإطلاق نسخة جديدة من متصفح Edge لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، وتبعا للتسريبات فإن نسخة المتصفح القادمة ستحمل معها ميزة تسمح للمستخدمين بفتح الصفحات أو المواقع الإلكترونية التى يستخدمونها بكثرة من أكثر من جهاز، إذ ستتزامن هذه البيانات فى الهواتف والكمبيوترات والحواسب اللوحية للمستخدمين.

كما ستحوى نسخة Edge الجديدة على ميزة تسهل تجميع البيانات المرتبطة بموضوع معين لاستخدام تلك البيانات فى البحث الإلكترونى أو مشاركتها عبر صفحات الإنترنت، حسب روسيا اليوم.

وسيحصل هذا المتصفح على العديد من التعديلات التى ستطال أشكال واجهات الاستخدام، وميزات تحسن من قراءته لملفات PDF، فضلا عن ميزات تسمح بالوصول إلى المواقع الإلكترونية بسرعة عبر رموز QR code.

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ومن المفترض أن تعالج النسخة الجديدة من المتصفح بعض المشكلات التى كانت تواجه المستخدمين فى مشاهدة بعض الفيديوهات، وبعض الأمور التقنية التى كانت تؤثر على عملهم مع المواقع المرتبطة بالدفع الإلكترونى، فضلا عن أن هذه النسخة ستكون أكثر توافقية مع أنظمة التشغيل "ويندوز-10" المخصصة للحواسب.

ومن المعروف أن شركة مايكروسوفت تمتلك نسخة جديدة من متصفحها Edge مبنية على الشفرة المصدرية "كروميوم" المتاحة للجميع، والتى كانت متاحة فى السابق لمستخدمى ويندوز 10 فقط، إلا أن أحدث تقرير كشف أنه يمكن الآن تحميلها لمستخدمى ويندوز 7 و 8 و 8.1.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن هذه الخطوة تعنى أن متصفح إيدج الجديد متاح لعدد أكبر من المستخدمين لتجربته، خاصة بعدما أصبح متوفر لنظام macOS أيضاً، فيما سترسل شركة مايكروسوفت يوميا تحديثات أول بأول للمتصفح لحل المشاكل أو إطلاق مزايا بسيطة، كما سيجد مستخدمى نظام التشغيل ويندوز 7 و 8 نفس المزايا فى Edge المبنى على كروميوم الموجودة فى ويندوز 10 ما عدا ميزة الوضع الليلي.