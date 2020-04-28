شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب:انخفاض 70% فى معدل الرسائل المفبركة المعاد توجيهها منذ بداية إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق واتس آب فى وقت سابق من هذا الشهر ميزة جديدة للحد من إعادة توجيه الرسائل إلى جهة اتصال واحدة فقط، وكان الهدف من هذه الخطوة الحد من انتشار المعلومات الخاطئة على التطبيق وسط أزمة فيروس كورونا التاجى.

بعد الإعلان عن الميزة، أوضحت الشركة أن هذه الخطوة كان لها بالفعل تأثير إيجابى على خدمتها، خلال أسبوعين فقط، إذ أعلنت واتس آب فى بيان إنها شهدت انخفاضًا بنسبة 70 ٪ فى عدد الرسائل المعاد توجيهها بشدة.

ووفقا لموقع Thenextweb الهولندى، قال واتس آب: "يلتزم التطبيق بالقيام بدورنا لمعالجة الرسائل الفيروسية، وأدخلنا مؤخرًا حدًا لمشاركة "الرسائل المعاد توجيهها بشدة" إلى دردشة واحدة فقط، ومنذ وضع هذا الحد الجديد، على الصعيد العالمى، كان هناك انخفاض بنسبة 70 ٪ فى عدد الرسائل المعاد توجيهها بشكل كبير المرسلة على واتس آب، ويساعد هذا التغيير فى الحفاظ على واتس آب مكانًا للمحادثات الشخصية والخاصة.

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يعتبر واتس آب أى رسالة معاد توجيهها أكثر من خمس مرات كرسالة "معاد توجيهها بشدة"، وقد قدم واتس آب عام 2018 لأول مرة حدًا لعدد الأشخاص الذين يمكنك إرسال هذه الرسالة إليهم دفعة واحدة، وفى الهند كان الحد الأقصى خمسة أشخاص فى وقت الإطلاق، والذى تم طرحه فى جميع أنحاء العالم فى وقت لاحق، وقالت الشركة إن هذا التغيير أدى إلى انخفاض بنسبة 25٪ فى ذلك الوقت.

نظرًا لأن المحادثات فى التطبيق يتم تشفيرها من البداية إلى النهاية، فمن الصعب تتبع مدى تأثير هذه الخطوات على انتشار المعلومات الخاطئة فى جميع أنحاء العالم، ولكن من المتوقع أن يثنى الناس عن إرسال رسائل مريبة لمجموعة من الأشخاص دفعة واحدة.