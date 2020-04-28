“غوغل” تغير شعارها بسبب فيروس كورونا

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أفاد موقع “تايمز نيوز ناو” بأن غوغل غيرت من شعارها لتظهر أدوات الألعاب الجديدة، التي تحث الناس على البقاء واللعب في المنزل.
وتندرج تلك الألعاب تحت خدمة “غوغل دودل” التي تطلقها غوغل في مناسبات معينة.
وستجعل غوغل خيار “الألعاب” متاحا بصورة مستمرة بجوار شعارها، في محاولة لعلاج ملل مستخدميها من البقاء فترات طويلة في المنازل.
كما تضمنت تلك الحملة عددا من رسومات الشعار المبتكرة لغوغل، لحث الناس على البقاء في منازلهم.
وتم إطلاق خدمة “غوغل دودل” في المرة الأولى عام 2017، وتحقق شعبية كبيرة بسبب أفكارها المبتكرة في كل مرة.
وترتكز اللعبة الجديدة المضافة على خوض مجموعة من الأرانب المنزلية اختبارات عديدة لكي يفوز المستخدم، من بينها كيفية جمع الجزر وما إلى ذلك من مهام.
ويغير محرك بحث غوغل كل فترة من شعاره، تماشيا مع أحداث أو ذكريات معينة أو احتفاء بشخصيات تاريخية أو أعياد قومية أو دينية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.