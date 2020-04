تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 Plus التي تدعم شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط.

كانت شركة كوالكوم قد قدمت تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 للمرة الأولى خلال عام 2015 للهواتف الذكية التي تدعمها الشركة من الفئة المميزة أو المتوسطة، ومن ثم قدمت الشركة كلاً من تقنية Quick Charge 4 في 2016 وQuick Charge 4 Plus في 2017، واليوم تعود كوالكوم لإطلاق تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 Plus.

ولقد أكدت كوالكوم اليوم على قدرة تقنية Quick Charge 3 Plus على شحن الهواتف بنسبة 50% خلال 15 دقيقة فقط، أي أن هذه التقنية تأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 35%، كما تتميز بمستوى أقل في درجة الحرارة 9 درجات مئوية مقارنة بالجيل السابق.

أيضاً تستهدف تقنية Quick Charge 3 Plus دعم المستخدم بتقنية الشحن السريع مع مستوى تسعير أقل، من جانب أخر تدعم التقنية كابلات USB A إلى USB C، كما تدعم الإكسسوارات التي تتوافق في العمل مع 20mV، أيضاً تتوافق تقنية الشحن الجديدة في العمل مع الأجهزة التي تدعم الأجيال السابقة من تقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن تتوفر تقنية الشحن السريع الجديدة Quick Charge 3 Plus في البداية لكلاً من Snapdragon 765، و Snapdragon 765G، تليها منصات Snapdragon الجديدة للعام 2020، أيضاً سيكون هاتف شاومي Mi 10 Lite Zoom أو Mi 10 Youth بمعالج Snapdragon 765G أول هاتف في العالم يدعم كلاً من تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 Plus وQuick Charge 3 Plus أيضاً.

المصدر

