آبل تُقلص عدد مكونات iPhone 12 Series التي طلبتها من شركائها، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك بعض الأشخاص الذين لا يزالون يستطيعون العمل من منازلهم في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن في المقابل هناك الآلاف من الناس إن لم يكن أكثر حول العالم ممن ليس لديهم عمل أو مضطرون إلى إغلاق متاجرهم وأعمالهم بسبب فيروس COVID-19. ونتيجة لذلك، يتوقع البعض أن يكون هناك ركود إقتصادي يلوح في الآفق.

وهذا يعني في نهاية المطاف أن الناس سيملكون أموالاً أقل لإنفاقها من ذي قبل، وبصرف النظر عن الأموال التي لديهم، فإنهم بلا شك يريدون إستخدامها وتوفيرها من أجل الأشياء الأكثر أهمية مثل الضروريات اليومية. تتوقع شركة آبل هذا، ونتيجة لذلك، قررت الشركة خفض طلباتها على مكونات iPhone 12 Series.

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هذا وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes والذي يدعي أنه سمع من مصادره الخاصة أن شركة آبل تعمل على تقليص عدد المكونات التي تحتاجها من أجل هواتف iPhone 12 Series المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام. ويبدو أن هذا يشير إلى أن الشركة تتوقع أن لا تبيع بالضرورة العدد الذي تتوقعه من الهواتف.

لقد سمعنا شائعات متعددة حول موعد إطلاق iPhone 12 Series، فهناك من يدعي بأنه لن يتم إطلاق هذه التشكيلة حتى العام 2021 لأن شركة آبل ترغب في الإنتظار إلى أن ينتعش الإقتصاد من جديد. وفي نفس الوقت، يدعي آخرون أن شركة آبل لا تزال ماضية في مخططاتها وأنها ستقوم بإطلاق هواتفها الذكية الجديدة في النصف الثاني من هذا العام كما جرت العادة دائمًا. في كلتا الحالتين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، على الأقل حتى نحصل على المزيد من المعلومات التي تضيف المزيد من المصداقية لذلك.