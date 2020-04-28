شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة للكويكب الضخم المتوقع اقترابه من الأرض غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وكالة ناسا صورة مذهلة للكويكب الضخم المقرر أن يحلق فوق الأرض هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتراوح قطر الكويكب، الذى أطلق عليه اسم OR2 1998 ، بين 1.8 و 4.1 كيلومترات، مما يعنى أنه سيكون أكبر بخمس مرات من برج خليفة، أطول مبنى فى العالم.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، سيحلق OR2 1998 فوق الأرض يوم الأربعاء، لذا شارك علماء من Arecibo Radar صورة مذهلة لصخرة الفضاء، وقاموا بتغريد الصورة، وكتبوا: "#TeamRadar وطاقمNAICobservatory يتخذون إجراءات السلامة المناسبة بينما نواصل الملاحظات".

وأضافوا: "لاحظنا هذا الأسبوع كويكب قريب من الأرض 1998 OR2، يبدو أنه يرتدى قناعًا! يبلغ عرضه 1.5 كيلومتر على الأقل ويمرر 16 مسافة على سطح القمر! "

وسيستضيف مشروع التلسكوب الافتراضى فى روما عرضًا عامًا مجانيًا عبر الإنترنت للكويكب فى 29 أبريل 2020 .

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ولحسن الحظ، فإن فرص اصطدام الكويكب الضخم بالأرض منخفضة للغاية، ومع ذلك، لم تستبعد وكالة ناسا فرص اصطدام كويكب فى المستقبل القريب، إذ تكتشف وكالة ناسا حوالى 30 جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض (NEOs) كل أسبوع، وفى بداية عام 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض غير كامل، مما يعنى أن تأثيرًا غير متوقع يمكن أن يحدث فى أى وقت.

وأوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم بحجم الجسم الذى انفجر فوق تشيليابينسك بروسيا فى عام 2013 - يبلغ حجمه حوالى 55 قدمًا (17 مترًا) - يحدث مرة أو مرتين فى القرن، ومن المتوقع أن تكون آثار الأجسام الأكبر حجمًا أقل تكرارا (على مدى قرون إلى آلاف السنين)، وومع ذلك ، نظرًا لعدم اكتمال كتالوج NEO الحالى ، يمكن أن يحدث تأثير غير متوقع - مثل حدث تشيليابينسك - فى أى وقت."