شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف جمع "إيلون ماسك" ثروته ولماذا يخطط لإرسال أقمار صناعية للفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت قد نظرت في سماء الليل في الأيام القليلة الماضية، فقد تكون عينيك قد سقطتا على أقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX، التى تظهر كسلسلة من الأضواء المتحركة عبر السماء، حيث تأتي الأقمار الصناعية، التي تتحرك عبر السماء من الغرب إلى الشرق، من SpaceX، الشركة الخاصة التي أسسها إيلون ماسك، إذن ما هو الغرض من الأقمار الصناعية؟ - وماذا نعرف أيضًا عن إيلون ماسك وSpaceX؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

لماذا يطلق Elon Musk أقمارًا صناعية في الفضاء؟

تم تصميم الأقمار الصناعية لنقل إشارة الإنترنت إلى الكوكب بأكمله، وفي الوقت الحالي، يوجد 300 قمر صناعي من Starlink في مكانه، لكن SpaceX تهدف في النهاية إلى امتلاك 12000 مدارًا حول الكوكب.

وتظهر الأقمار الصناعية في خط عبر سماء الليل، ويجب أن تكون مرئية بوضوح بدون تلسكوب، ولكن إذا كنت تريد تجربتها ورؤيتها، فستحتاج إلى إبقاء الضوء حولك إلى الحد الأدنى.

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كيف كسب إيلون ماسك أمواله؟

أسس الملياردير المولود في جنوب إفريقيا شركة برمجيات الويب Zip2 في عام 1995، إلى جانب شقيقه Kimbal - التي تم بيعها لشركة Compaq في عام 1999، وحصل ماسك على 22 مليون دولار (17 مليون جنيه استرليني) مقابل حصته في المبيعات.

ويشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla منذ عام 2008، وقد استخدم جزءًا من هذه الأموال لتأسيس شركة الخدمات المالية عبر الإنترنت X.com - التي أصبحت فيما بعد PayPal بعد الاندماج في عام 2000 - وعندما تم بيعها إلى eBay بعد ذلك بعامين حصل على 165 مليون دولار (133.5 مليون جنيه استرليني).

وهو أيضًا أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي ومهندس المنتجات لشركة Tesla Inc، بعد أن تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2008 - والذي لا يزال يحتفظ به حتى يومنا هذا، وقد أسس ماسك SpaceX - أو تقنيات استكشاف الفضاء - في مايو 2002، بمبلغ 100 مليون دولار (81 مليون جنيه استرليني) من ثروته.

وتهدف الشركة إلى تطوير وتصنيع المركبات الفضائية مع التركيز على تطوير تكنولوجيا الصواريخ، واعتبارًا من أبريل 2020، قيل أنه يساوي حوالي 38 مليون دولار (25 مليار جنيه استرليني) - مما يجعله أغنى 23 شخصًا في العالم.