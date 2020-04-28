شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل انتاج أيفون 12لشهر كامل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أبل قررت تأجيل بدء الإنتاج التجاري الكبير لهاتف أيفون 12 لمدة شهر كامل، مما يعني توفر كميات محدودة من الهاتف عند إطلاقه في أواخر سبتمبر، حيث يأتى هذا التأجيل نتيجة لانتشار فيروس كورونا وتوقف المصانع وخطوط التجميع وشركات توريد المكونات.
وبحسب التقرير، فمن المنتظر أن تكشف أبل هذا العام عن 4 هواتف آيفون بقياسات مختلفة تتراوح ما بين 5.4 إلى 6.7 بوصة ومنها بشاشة OLED، فيما أشار التقرير إلى أن شركة فوكسكون ستكون قادرة على إنتاج أيفون في الصيف بكميات كبيرة تكفي الطلب الكبير فور إطلاق الهاتف في الأسواق.
ومن المنتظر أن تبدأ أبل بإتاحة الهاتف في متاجرها ولدى الوكلاء في معظم دول العالم خلال اسبوع من إطلاقه، فيما سيبدأ الإنتاج التجاري الكبير لأيفون 12 خلال الفترة الواقعة ما بين شهري يوليو ونهاية سبتمبر، حيث من المتوقع أن يكون هناك نقص في توفر الكميات الكافية من الهاتف بحلول موسم العطلات نهاية العام.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التى تعاني فيها شركة أبل من نقص الكميات المنتجة، ففي عام 2017 عندما أطلقت أبل هاتفها أيفون X مع هاتف آيفون 8، لم تتمكن من توفيره في المتاجر حتى شهر نوفمبر، أي بتأخير لمدة شهر أو أكثر.
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