شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخطط لاستدعاء بعض العمال لمصنعها بكاليفورنيا هذا الأسبوع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة تسلا تخطط لاستدعاء بعض العمال مرة أخرى إلى مصنع التجميع الخاص بها في فريمونت بكاليفورنيا بدءا من يوم 29 أبريل، على الرغم من وجود حظر للعمل في منطقة خليج سان فرانسيسكو ساري المفعول حتى 3 مايو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نيوز.

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فقد أرسل قادة المصانع رسائل إلى العمال في عمليات الطلاء والختم في مصنع فريمونت يطلبون منهم الرد والتأكد مما إذا كانوا يخططون للمجيء إلى العمل.

وفقًا لبلومبرج، وكانت تسلا قد أغلقت مؤقتًا مصنع فريمونت في 23 مارس، لكنها استمرت في محاولتها إقناع المسؤولين المحليين بأن المصنع يعد بمثابة "نشاطًا أساسيًا" لا يجب أن يخضع لأمر الإيواء في المكان.

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وجادلت الشركة بأنه يجب تصنيفها على أنها "بنية تحتية حرجة وطنية" تحت إدارة الأمن السيبراني ووكالة أمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، فيما ينتج مصنع فريمونت سيارات تسلا من طراز 3، ونموذج S، ونموذج X، ونموذج Y، ومع ذلك، قرر مسؤولي الصحة في مقاطعة ألاميدا أن إبقاء المصنع مفتوحًا يمثل خطرًا على الصحة العامة، وقال رئيس شرطة فريمونت كيمبرلي بيترسن للشركة إن القواعد لن يتم تعليقها في منشأة فريمونت.

وقال متحدث باسم مقاطعة ألاميدا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Verge يوم الأحد أن النظام الصحي لا يزال ساريًا، وأن مخالفة الأمر جنحة يمكن أن تحمل غرامة أو السجن، فيما يتطلع العديد من صانعي السيارات الآخرين إلى إعادة الإنتاج في أوائل مايو.

وقالت فورد يوم الأحد إنها تستدعي طاقمًا صغيرًا من العمال يوم الاثنين لتحضير المصانع لإعادة فتحها، حسبما ذكرت صحيفة ديترويت فري برس، لكنها لم تذكر أي مواقع أو عدد العمال المشاركين، فيما أفاد التقرير أن عمليات الاستدعاء كانت طوعية، مما يعني أنه سيتم دفع أجور العمال، ولكن لن يُطلب منهم القيام بذلك.