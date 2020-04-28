شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحميل تطبيق COVIDSafe الأسترالي لتتبع فيروس كورونا أكثر من مليون مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير حديث أن أستراليا أطلقت تطبيقًا لتتبع جهات الاتصال الخاصة بفيروس كورونا يوم الأحد، حيث اجتذب أكثر من مليون عملية تنزيل في غضون ساعات قليلة، إذ يتيح برنامج COVIDSafe للأجهزة إجراء "مصافحة رقمية" عندما تكون على بعد 5 أقدام من بعضها البعض، وإبلاغ المستخدمين إذا ما تواصلوا لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع شخص مصاب.

وبحسب موقع the verge الأمريكى، فإن التطبيق التطوعي الأسترالي يعتمد على برنامج TraceTogether بسنغافورة ويستخدم البلوتوث وبيانات الاتصال المخزنة، فيما تقول الحكومة إن التطبيق لا يجمع بيانات الموقع ويجب أن يوافق الشخص المصاب على مشاركة بياناته.

Advertisements

وتقول الحكومة الأسترالية إن السلطات الصحية فقط هي التي ستتمكن من الوصول إلى البيانات المخزنة على تطبيقها، ولن يكون من الممكن قانونًا للسلطات الأخرى الوصول إلى البيانات، وقد أعلنت جوجل وأبل في وقت سابق من هذا الشهر عن إطار عمل لتطوير تطبيقات تتبع جهات الاتصال اللامركزية.

وستكون المعلومات مجهولة المصدر وتعهدت الشركات بتعطيل الخدمة بمجرد احتواء تفشي الفيروس، فيما لم توقع أي دولة على استخدام هذا الإطار المحدد حتى الآن، وهو ما دفع السناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري لإجبار المديرين التنفيذيين للشركات بأن تكون مسؤولة شخصيا عن البيانات التي تم جمعها كجزء من المشروع.