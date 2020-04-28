شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من التعلم للطبخ.. 3 تطبيقات هتحتاجها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ متاجر التطبيقات بالعديد من التطبيقات المفيدة، لكن لشهر رمضان طابع مميز، خاصة هذا العام في ظل فترة العزل المنزلي المفروضة، وفيما يلى نعرض مجموعة من التطبيقات التى يمكن أن تساعد فى تمضية الوقت بسرعة وسلاسة خلال ساعات النهار الطويلة فضلا عن دورها في تقديم معارف جديدة كما يلى:

- لعبة Rise of Kingdoms

واحدة من الألعاب الاستراتيجية المميزة، والتى يكون خلالها اللاعب مسئول عن بناء مدينة عظيمة، حيث يمكنه جمع الموارد وإقامة المباني وتطوريها، كما يلعب الجنود دوراً محورياً في هذه اللعبة ويتم استخدامهم لمهاجمة مدن أخرى والدفاع عن مدينته، ويمكن أن يختار المستخدم واحدة من بين 8 حضارات متاحة للبدء بها، وتوجد في اللعبة إرشادات لتعليم اللاعبين الجدد ومساعدتهم على الإلمام بآليات اللعبة

كذلك فداخل اللعبة 3 أنواع جوهرية من الموارد اللازمة للتطور، وهي الطعام والحجر والخشب، في حين أن المباني، مقسمة إلى فئتين رئيسيتين هما المباني العسكرية والمباني الاقتصادية، ويمكن لقائد اللعبة التحكم فى الجنود لقيادتهم إلى خوض المعارك وجمع الموارد.

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تطبيق Busuu

واحد من التطبيقات المعرفية الذى يساعد على تعلم لغات جديدة بسرعة كبيرة، ويعد تطبيق Busuu عبارة عن منصة لتعلم اللغات وتعمل على الكمبيوتر ونظام iOS ونظام أندرويد، ويسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الناطقين باللغة المطلوبة التي تكون لغتهم الأم، حيث يضم التطبيق حتى الآن 12 لغة هي: الإنجليزية الإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والصينية واليابانية والبولندية والتركية والروسية والعربية، فيما تشمل الدروس المفردات والقواعد

تطبيق Yummly

يقدم هذا التطبيق وصفات غذائية تناسب أذواق المستخدم بشكل مفصل، ويتوفر Yummly على الكمبيوتر وتطبيقات الهواتف التي تعمل بنظام iOS وأندرويد، وهو يسمح لمستخدميه بالبحث حسب المكونات والنظام الغذائي والحساسية تجاه بعض الأطعمة، والوقت والمذاق وغيرها من الأمور، ومع مرور الوقت، يحتفظ التطبيق بمعلومات تجعله يعرف ما يحبه المستخدم وما لا يحبه.