إشاعة جديدة تقترح قدوم مستشعر البصمة Touch ID المدمج في الشاشة مع هواتف iPhone هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن بعض الأشخاص أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما إختارت شركة آبل التخلص من مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في هواتف iPhone وإستبداله بتقنية التعرف على الوجه Face ID. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، بدأنا نسمع شائعات مفادها أن شركة آبل لم تتخلى كليًا عن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID، وأن الشركة تخطط لإعادة إستخدام هذا المستشعر في هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

بدأت هذه الشائعات في إكتساب المزيد من المصداقية لأنه وفقًا لتقرير صادر عن Economic Daily News، فهو يعيد تكرار هذه الشائعات ويقول أن هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستأتي مع مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في الشاشة. وتجدر الإشارة إلى أن الشائعات التي ذكرت بأن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID المدمج في الشاشة سيصل لهواتف iPhone جاءت من مصادر متعددة في الماضي.

واحد من هذه المصادر هو المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo الذي إقترح أن شركة آبل تعتزم إعادة مستشعر البصمة Touch ID إلى هواتف iPhone في العام 2020 أو في العام 2021، على الرغم من أن هذا التقرير الأخير يشير إلى أن هذه التقنية ستعود لهواتف iPhone هذا العام وليس في العام المقبل. لن تكون شركة آبل هي الأولى التي تقوم بتضمين مثل هذه التقنية في هواتفها الذكية، فقد رأينا العديد من الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية تقوم بتضمين مستشعرات بصمات الأصابع في شاشات هواتفها الذكية.

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من غير الواضح كيف سيختلف حل آبل عن الحلول الأخرى، ولكن التقرير الأخير يقول أن هذه التقنية قد تكون نتيجة للتعاون بين BOE وكوالكوم. لقد سمعنا أيضًا شائعات بأن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة سيصل أيضًا إلى لوحيات iPad، ولكن يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة حتى نحصل على تأكيد من شركة آبل.